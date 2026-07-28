Ветеринары объяснили, как распознать перегрев и тепловой удар у питомца

Ветеринары Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных рассказали о первых признаках перегрева и теплового удара у домашнего животного.

© ИА «Сусанин»

Специалисты отмечают, что животные потеют не так, как люди — в основном через подушечки лап и с помощью одышки, потому четвероногим гораздо сложнее регулировать температуру тела. Если они проведут несколько минут в жаркой машине, интенсивно разбегутся в зной или долго пробудут на солнце, то это может привести к критическому повышению температуры тела и отказу внутренних органов.

Поэтому владельцам питомцев нужно уметь замечать критически важные симптомы перегрева и теплового удара:

питомец начинает часто и тяжело дышать, высунув язык, может пойти пена изо рта. Дыхание шумное, сопровождается хрипами;

дёсны и язык становятся алого, почти вишневого цвета, это говорит о расширении сосудов и критическом повышении температуры тела;

домашнее животное выглядит уставшим, не хочет двигаться, становится безразличным к происходящему;

любимец начинает вести себя как «пьяный», теряет координацию, походка неуверенная и шаткая, задние лапы подкашиваются, он может спотыкаться и падать;

появляется рвота и/или диарея, которая зачастую сопровождается кровью. Это очень тревожный признак серьезного поражения внутренних органов;

при перегреве температура тела повышается до 40-42 градусов, хотя нормальная температура у собак и кошек обычно составляет 37,5-39 градусов;

в самых тяжёлых случаях животное может потерять сознание или начать судорожно подёргиваться.

При таких признаках важно сразу оказать домашнему питомцу первую помощь. Необходимо переместить питомца в прохладное место: в тень, кондиционированное помещение или поближе к вентилятору. Далее следует смочить шерсть и кожу прохладной водой, особое внимание нужно уделить голове, ушам, шее, животу и подушечкам лап. К паховым складкам, подмышкам и шее можно приложить смоченные прохладной водой полотенца.

Ветеринары отмечают, что нельзя использовать ледяную воду, она должна быть прохладной. И не стоит погружать животное целиком в холодную воду, так как это может вызвать шок и спазм сосудов, что усугубит состояние.

Если собака или кошка находятся в сознании, то нужно предложить ему попить прохладной воды. Но не стоит заставлять его пить насильно и лить воду в пасть, так питомец может захлебнуться.

После оказания первой помощи домашнее животное нужно отвезти в ближайшую ветеринарную клинику. Даже если питомец пришёл в себя, то его внутренние органы могли пострадать, и без ветеринарной помощи последствия могут быть фатальными. Поэтому необходим специалист, который оценит степень поражения, проведёт диагностику и назначит лечение.