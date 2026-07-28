Пять самых частых ошибок при использовании удобрений

Удобрения помогают обеспечить как садовые, так и комнатные растения необходимыми питательными веществами. Благодаря им плодородие почвы увеличивается, а высаженные культуры лучше растут и плодоносят. Однако неправильное применение удобрений может не только не принести никакого эффекта, но и погубить растения. Какие ошибки часто допускают при использовании таких средств даже опытные садоводы, «Вечерняя Москва» узнала у агронома, биолога Михаила Воробьева.

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Слишком много средства

Эксперт рассказал, что некоторые придерживаются в отношении удобрений принципа «кашу маслом не испортишь» и используют чрезмерное количество средств.

«Если удобрения слишком много, то в почве будет повышенное содержание нитратов, фосфатов и солей калия. Кроме того, может произойти химический ожог корня, в результате которого растение погибнет», — предупредил агроном.

Недостаточная оценка объема работ

Удобрения бывают двух видов — жидкие и гранулированные. В первом случае количество вещества, которое необходимо применить, становится понятным по инструкции (например, разбавить определенное количество колпачков средства указанным объемом воды). Но с гранулированным удобрением не все так просто.

«Если его рассыпать по сухой почве и ждать результата, то ничего не получится. Растения употребляют все минеральные вещества только в растворенном виде. Оптимальный вариант — растворить гранулированное удобрение в воде и полить им грядки. Но если у вас большой участок, то средства на все растения не хватит», — отметил биолог.

Если у вас много грядок, то нужно разбрасывать гранулированное удобрение по ним перед дождем. Тогда осадки растворят средство, что поможет ему проникнуть к корням растений. Если же дождя не предвидится, то потребуется обильный полив.

Неправильное время для удобрения

Собеседник «ВМ» добавил, что существует определенная схема удобрения для всех растений. В начале их роста необходимо внести азотные средства, которые стимулируют развитие надземных побегов и листьев. Это нужно делать весной.

«В середине лета мы вносим комплексные удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий. Они стимулируют развитие всего растения: его надземной части, окраску цветов, цвет и вкус плодов, а позднее — за подготовку к зиме: качественные превращения почек и клеток растений», — рассказал Воробьев.

Осенью необходимо вносить фосфорно-калийные удобрения для полноценной подготовки растений к холодному времени года. Если нарушить эту схему, например, применить азотное удобрение во второй половине лета или осенью, то многолетние растения образуют много побегов. Их ткани наполнятся влагой, а когда наступят морозы, все эти клетки замерзнут и отомрут.

«Так, могут погибнуть или отдельные ветви, или вся надземная часть, или все растение полностью», — обратил внимание эксперт.

Выбор неподходящих удобрений

Удобрения и почву для них необходимо выбирать по выращиваемым культурам, так как некоторым растениям нужно больше одних элементов, а иным — совершенно других.

«Например, огурцам, моркови, тыкве необходимо больше азотных удобрений, поскольку они к ним чувствительны. А луку необходима плодородная почва, потому что у него слабая корневая система: нужно, чтобы ему не приходилось расти слишком далеко», — указал агроном.

Отсутствие необходимости в удобрениях

Кроме того, нужно оценивать необходимость использования удобрений.

«Если у человека на участке почва плодородная, то ему не нужны никакие дополнительные средства», — заключил Воробьев.

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