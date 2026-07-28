Агроном назвал пять главных ошибок дачников при использовании удобрений

Даже опытные дачники могут неправильно использовать удобрения. Ошибки при внесении подкормок способны не только снизить эффективность средств, но и привести к повреждению или гибели растений. О пяти наиболее распространенных промахах садоводов пишет «Вечерняя Москва со ссылкой на агронома и биолога Михаила Воробьева.

Некоторые дачники считают, что избыток удобрений не повредит растениям. Однако чрезмерное количество таких средств может привести к повышенной концентрации нитратов, фосфатов и солей калия в почве. Кроме того, слишком высокая доза удобрения способна вызвать химический ожог корней, из-за которого растение может погибнуть.

С жидкими удобрениями обычно проще: необходимое количество средства и воды указывается в инструкции. С гранулированными подкормками ситуация сложнее. Если просто рассыпать гранулы по сухой почве, ожидаемого результата можно не получить. Растения усваивают минеральные вещества только в растворенном виде, поэтому при небольшом количестве грядок гранулы лучше предварительно растворить в воде и получившимся раствором полить растения. При большом участке этот способ может оказаться неэкономичным. В таком случае гранулированное удобрение рекомендуется распределить по грядкам перед дождем. Осадки растворят его и помогут веществам попасть к корням. Если дождей не ожидается, после внесения потребуется обильно полить почву.

Для удобрения растений существует определенная сезонная схема. Весной, в период активного роста, используют азотные средства. Они способствуют развитию побегов и листьев. В середине лета наступает время комплексных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий. Они поддерживают развитие растения, влияют на состояние надземной части, окраску цветов, а также цвет и вкус плодов. Кроме того, такие подкормки помогают растениям подготовиться к зиме. Осенью предпочтение отдают фосфорно-калийным удобрениям, которые необходимы для подготовки культур к холодам. При нарушении этой схемы растениям можно серьезно навредить. Например, внесение азотных удобрений во второй половине лета или осенью способно спровоцировать активное образование новых побегов у многолетних культур. Их ткани будут содержать много влаги и при наступлении морозов могут замерзнуть и отмереть. В результате растение может потерять отдельные ветви, всю надземную часть или погибнуть целиком.

Подкормки необходимо подбирать с учетом конкретных культур, поскольку потребность растений в питательных элементах различается. По словам агронома, огурцам, моркови и тыкве требуется больше азотных удобрений. Для лука особенно важна плодородная почва: у этой культуры слабая корневая система, поэтому питательные вещества должны находиться в доступной близости от корней.

Еще одна распространенная ошибка внесение подкормок без оценки состояния почвы. Если земля на участке достаточно плодородная и растения получают необходимые питательные вещества, дополнительные удобрения могут не потребоваться. Поэтому перед использованием средств важно учитывать особенности почвы и потребности конкретных культур, а не вносить подкормки просто по привычке.

Ранее агроном Елизавета Тихонова поделилась рекомендациями по правильному хранению чеснока, собранного в летний период. Специалист советует сразу же удалить побеги и корни, снять с головок внешние оболочки, оставив примерно две штуки. При этом последнюю оболочку желательно надрезать это обеспечит циркуляцию воздуха вокруг зубчиков.