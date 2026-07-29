Копеечное средство от засоров: как обычная сода спасает трубы

Россиянам рассказали, как устранить легкий засор без агрессивной химии. Одна чайная ложка копеечного средства – и слив снова работает.

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Сода – это не только помощник для кухни, но и отличное средство для бытовых проблем. Она аккуратно убирает неприятные запахи, помогает справиться с лёгкими загрязнениями и выручает, когда не хочется сразу хвататься за жёсткую химию. Также она может прочистить слив без специальных средств.

Если вода стала уходить медленнее, можно попробовать простой способ с содой и уксусом. Делается всё легко:

смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась кашица, и отправьте её в слив; влейте полстакана уксуса и сразу прикройте отверстие; когда шипение закончится, хорошо промойте трубу горячей водой.

Этот способ неплохо убирает лёгкий налёт и запах из слива. Но если засор плотный и вода почти не уходит, сода уже не спасёт – в таком случае лучше звать сантехника. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.