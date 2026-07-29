Как защитить томаты от фитофторы и ускорить их созревание

В августе садоводы готовятся собирать урожай томатов. Однако из-за погодных особенностей их созревание может замедлиться, если в регионе наступят прохладные ночи. Как защитить свой урожай томатов в этот период и что можно сделать, чтобы ускорить развитие плодов, «Вечерней Москве» рассказал агроном, биолог Михаил Воробьев.

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Серьезную угрозу для урожая может представлять такая болезнь, как фитофтора. Ее еще называют «кошмаром одной ночи» — при выпадении холодной росы и плоды, и листья могут почернеть за одну ночь.

«Опытные садоводы знают, что для защиты от этой напасти нужно проводить упреждающие обработки химикатами, которые борются с грибковыми заболеваниями. Сейчас, увы, делать это уже поздновато, ведь созревание помидоров начнется в скором времени, а срок распада химикатов до безопасных концентраций составляет порядка 20–25 дней», — предупредил агроном.

Однако сейчас можно провести обработку различными биопрепаратами, например, триходермином или фитоспорином. Они представляют собой концентрированную культуру полезных бактерий или грибков, которые сражаются с грибками фитофторы.

«Если есть такая возможность, то обработайте помидоры биопрепаратами. Но нужно учитывать, что если они растут в открытом грунте, то дожди после обработки могут все смыть. В этом случае обработку нужно будет повторить», — отметил собеседник «ВМ».

Для ускорения плодоношения и улучшения вкуса плодов можно использовать калийные удобрения: калимагнезию, сульфат калия, монофосфат калия и древесную золу.

«Кроме того, над томатами можно установить парники или утепляющие сооружения. Чем выше температура, тем быстрее идут все процессы, в том числе и созревания, даже если ночью они никак не отапливаются», — добавил Воробьев.

Чем полезны помидоры, кому стоит есть их с осторожностью и на что обратить внимание при выборе, «Вечерней Москве» рассказал диетолог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.