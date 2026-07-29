Агроном рассказал, как вырастить большую тыкву

Самые большие тыквы вырастают на своей родине — на Американском континенте. Однако при правильном уходе гигантов можно вырастить и в России. Об этом рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

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— Хотя гигантские тыквы вырастают самыми большими у себя на родине (в Америке, откуда к нам эта гражданка прибыла), мы тоже стараемся догнать и перегнать, — отметил эксперт.

Для того чтобы овощ вырос больших размеров, нужно соблюдать правила полива, использовать органические и калийные удобрения, а также проводить анализ состоянием растения. Еще одно правило — тыкву стоит высаживать на больших грядках, поскольку ей необходимо много света. По мнению эксперта, самые большие овощи получится вырастить из сортов «грибовской зимней» и «конфетки», передает 360.ru.

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