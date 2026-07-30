Секрет сладких груш: три обязательные августовские подкормки

Агроном Давыдова назвала российским дачникам три лучшие подкормки для долгой лежкости груш.

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Август для груши – настоящая финишная прямая. Плоды активно наливаются, становятся слаще, а само дерево уже потихоньку готовится к зиме. В это время азот – строго мимо, он только помешает. Главная задача садовода – дать груше калий и фосфор. Агроном Ксения Давыдова выделила три лучших варианта августовской подкормки. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.

Монофосфат калия – золотой стандарт

Это одно из самых удачных удобрений для конца лета. В составе сразу два важных элемента: фосфор помогает укрепить корни и заложить почки на следующий сезон, а калий отвечает за сладость плодов и крепкий иммунитет дерева. Разведите 15–20 г препарата в 10 литрах воды и полейте грушу под корень.

Древесная зола – простой и проверенный способ

Если не хочется использовать "химию", зола отлично выручит. Азота в ней нет, зато хватает калия, кальция, магния и полезных микроэлементов. Благодаря такой подкормке кожица у груш становится плотнее, а мякоть – ароматнее.

Можно приготовить настой: 1–2 стакана золы на ведро воды, настоять сутки и полить дерево. А можно просто рассыпать сухую золу по приствольному кругу – примерно 1–2 стакана на 1 кв. м, затем слегка прорыхлить землю и хорошо полить.

Сульфат калия – сернокислый калий

Если урожай на дереве щедрый, груше нужно помочь его "вытянуть". Сульфат калия – это чистый калий без лишнего азота и ненужных добавок. Он помогает дереву быстрее направить питание из листьев в плоды. Растворите 20–25 г удобрения в 10 литрах воды и полейте грушу под корень.