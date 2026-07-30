Врач рассказал, чем может быть опасна слизь слизней на ягодах и овощах

Если на плодах заметны следы слизня, их необходимо особенно тщательно промыть под сильной струей проточной воды. При необходимости можно аккуратно потереть поверхность мягкой щеткой или руками. А если плоды были повреждены и слизь попала на эти повреждения, – лучше не употреблять их вовсе, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

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«Отдельный вопрос касается красных слизней, которые активно распространяются во многих регионах. Их слизь действительно бывает очень липкой и трудно смывается, из-за чего многие опасаются заражения через овощи и ягоды. Сама по себе слизь слизня не считается ядовитой или опасной для человека. Однако слизни постоянно контактируют с почвой, разлагающейся органикой и экскрементами животных, поэтому на поверхности их тела и в слизи могут находиться различные микроорганизмы. Кроме того, некоторые виды наземных слизней способны быть промежуточными хозяевами паразитов, которые могут быть опасны», — рассказал врач.

Главная опасность заключается не в самой слизи, а в возможном бактериальном загрязнении поверхности овощей и фруктов. Если на плодах заметны следы слизня, их необходимо особенно тщательно промыть под сильной струей проточной воды.