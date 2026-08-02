Как простерилизовать банки за три минуты

Большинство людей тратят на подготовку банок от пятнадцати минут до получаса. Однако существует более быстрый метод. О нем расскажет «‎Рамблер».

© yamasan/iStock.com

Зачем вообще стерилизовать банки?

Любая вымытая банка содержит микроорганизмы. Дрожжи, плесень и бактерии живут на внутренней поверхности стекла и в невидимых трещинах. При консервации они попадают внутрь вместе с продуктом. Для уничтожения большинства болезнетворных бактерий достаточно нагрева до 74°C. При этой температуре погибают сальмонелла, кишечная палочка, листерия и стафилококк.

Почему привычные методы медленные?

Духовка прогревает банку снаружи. Стекло нагревается медленно, и рекомендованное время выдержки составляет не менее пятнадцати минут при 150°C. Метод кипячения на пару работает похожим образом: пар поднимается снаружи, конденсируется на стенках и постепенно их прогревает. На это тоже уходит около десяти минут. В обоих случаях тепло добирается до нужной поверхности не сразу.

Что происходит в микроволновке?

Микроволновая печь устроена иначе. Электромагнитные волны частотой 2450 МГц проникают сквозь стекло. Они воздействуют напрямую на молекулы воды внутри банки. Молекулы вибрируют, вода закипает и превращается в пар. Пар обрабатывает внутреннюю поверхность банки изнутри.

Электромагнитное излучение оказывает прямое действие на клеточные мембраны бактерий. Это дополняет тепловой эффект и ускоряет процесс.

Что добавить в варенье из крыжовника, чтобы оно стало изумрудным

Как стерилизовать банки без духовки и пара?

Банки предварительно моют с содой или моющим средством и ополаскивают. Хотя микроволновка уничтожает микроорганизмы, она не заменяет механической очистки.

В каждую банку наливают воду на два-три сантиметра от дна. Банки ставят в микроволновку горлышком вверх, не касаясь друг друга. Литровые банки обрабатывают три-четыре минуты при мощности 800 Вт, трехлитровые — пять-шесть минут.

Трехлитровую банку можно положить на бок: так она помещается в большинство микроволновок. Ориентир готовности — активное кипение и пар внутри банки. После этого банку извлекают прихватками и ставят горлышком вниз на чистое полотенце.

Пустую банку без воды ставить в микроволновку нельзя. Без воды некому поглощать излучение, стекло перегревается и трескается.

Что можно такстерилизовать?

Споры некоторых бактерий устойчивы к температурам, достижимым в домашней микроволновке. Для их уничтожения требуется температура выше 120°C под давлением выше атмосферного. Такой режим обеспечивает только автоклав.

Для большинства домашних заготовок стерилизации в микроволновке достаточно. Варенья, маринады и соленья содержат кислоту или соль в концентрации, при которой выжившие микроорганизмы не размножаются. Заготовки с низкой кислотностью — мясо, рыба, бобовые — требуют более надежной обработки.

Что делать с крышками?

Металлические крышки в микроволновку не ставят. Металл отражает излучение и вызывает искрение. Крышки кипятят отдельно три-пять минут. Этого достаточно для уничтожения тех же микроорганизмов, которые погибают в банке.

Ранее мы писали, зачем опытные хозяйки забивают бутылки укропом.