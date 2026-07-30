Названы пять мифов, которые портят здоровье животных

Каждое третье утверждение в сети о питании домашних животных — опасные заблуждения, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем питомцев: от ожирения до инфекций и травм желудочно‑кишечного тракта. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования Центра изучения питания и благополучия животных совместно с агентством «JAMI LUP».

Один из самых популярных мифов — это убеждение, что полнорационный корм не обеспечивает питомца всеми необходимыми питательными веществами и требует добавок. На самом деле такие корма содержат 32–43 незаменимых элемента, что соответствует ГОСТ Р 55453‑2022.

Еще одно заблуждение — что в рационе животных не должно быть углеводов. Эксперты говорят, что зерновые и обработанные овощи дают энергию, клетчатку и витамины, которые усваивают кошки и собаки.

Многие также думают, что курица — главный аллерген для домашних животных. Однако пищевая аллергия встречается редко: у собак она составляет около 1%, у кошек — от 1 до 12%. Чаще зуд вызывают не продукты, а другие факторы. Среди аллергенов чаще всего встречаются говядина и молочные продукты.

Также ошибочно мнение, что нельзя смешивать сухие и влажные корма разных марок — при соблюдении норм кормления это допустимо.

Опасны и заблуждения о «безобидных» угощениях со стола: даже небольшие порции могут составлять значительную часть суточной нормы калорий и приводить к ожирению и панкреатиту. Сырое мясо, рыба и кости несут риски заражения бактериями (например, сальмонеллой) и травм ЖКТ, а молоко и детское питание не подходят котятам и щенкам.

При этом качество корма определяют не «класс» и цена, а контроль производства, лабораторные испытания и соответствие стандартам.

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