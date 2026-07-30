Оберегайте от холода: как ухаживать за кабачками и баклажанами в августе

К концу лета садоводы ожидают урожай баклажанов и кабачков. Что может помешать их созреванию и как обработать эти культуры, чтобы получить как можно больше плодов, «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной.

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По ее словам, пасленовые культуры, такие как томаты, перцы и баклажаны, любят солнечную погоду — под лучами солнца они быстро созревают. В условиях, когда естественного освещения мало, сыро и идут дожди, они отстают в созревании.

— Чтобы хоть какие-то баклажаны созрели, нужно сейчас им обрезать лишние листья — даже там, где есть цветение. Оставьте только зеленые и черные плоды, и на каждый из них нужно оставить два листа. Ждать, что баклажаны еще завяжутся и прибавятся к урожаю, уже не нужно: эта культура очень долго завязывается и растет, — объяснила агроном.

Допустимо оставить три цветка с завязью, но остальные придется удалить. Подкормить баклажаны можно удобрениями с азотом, фтором и калием, чтобы рост и развитие плодов проходили лучше.

— На 10 литров воды можно добавить полторы-две столовые ложки удобрения нитрофоска. На каждое растение нужно вылить по полтора литра раствора, если они растут в открытом грунте. Если же вы выращиваете баклажаны в теплице, то нужно сначала полить кусты обычной водой (на куст около трех литров), а затем добавить полтора литра раствора удобрения, — посоветовала эксперт.

Кабачки по возможности нужно укрывать на ночь нетканым материалом или пленкой, чтобы плодам было теплее. Это теплолюбивая культура, которая замедляет рост в холодные ночи: им нужна температура от 18 градусов тепла и выше.

— Для пленки нужно поставить дуги, чтобы она сама не касалась растений. Можно установить их примерно на высоте одного метра от грядки и на них накинуть пленку. Таким образом можно растить кабачки до самой поздней осени, — добавила собеседница «ВМ».

По ее мнению, предстоящая осень будет теплой и солнечной, а потому имеет смысл сохранить растения, чтобы они продолжали давать новые побеги и плоды.

— Для ускорения созревания плодов можно сделать обработку биологическим стимулятором роста, развести его водой согласно инструкции и опрыскать растения утром. Собирать кабачки и баклажаны можно в конце августа — начале сентября. Садоводы видят, что они сажают: если плод должен вырасти до 15 сантиметров, то, когда он достигает этой длины, его снимают с куста. Чем чаще снимают созревшие плоды, тем быстрее созревают другие, — заключила Ганичкина.

Также в августе садоводы готовятся собирать урожай томатов. Их созревание может оказаться под угрозой из-за особенностей погоды. Как защитить свой урожай томатов в этот период и что можно сделать, чтобы ускорить развитие плодов, «Вечерней Москве» рассказал агроном, биолог Михаил Воробьев.