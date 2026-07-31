Как ускорить созревание томатов

Для ускорения спелости помидоров достаточно скорректировать полив, изменить схему подкормок и провести несложную обрезку.

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Солнечный свет и «стрижка»

Первый шаг — обеспечить плодам доступ к солнцу. Обязательно удаляйте пасынки (боковые побеги) и лишние листья, которые загущают куст. Особенно важно проредить листву в верхней части, чтобы солнечные лучи беспрепятственно освещали наливающиеся грозди. Любую обрезку лучше проводить в утренние часы — так срез успеет подсохнуть до вечера, и риск проникновения инфекции будет минимальным.

Полив и подкормки

С середины июля кардинально меняем подход к уходу за растениями:

Полив: значительно сокращаем частоту. Небольшая «засуха» вводит растение в лёгкий стресс, что служит сигналом для ускоренного созревания семян и плодов.

Подкормки: полностью исключаем комплексные удобрения с азотом (N). Азот провоцирует рост новой зелени в ущерб спелости.

Чем кормить: переходим исключительно на фосфорно-калийные удобрения. Идеально подойдёт Монокалийфосфат или Сульфат калия из расчёта 20 граммов на 10 литров воды. Калий отвечает за накопление сахаров и яркость окраски, а фосфор — за развитие корневой системы и формирование плода.

Вершкование

В конце июля необходимо провести вершкование — прищипнуть верхушку основного стебля. Это остановит рост растения вверх и направит все оставшиеся силы на дозревание уже завязавшихся томатов.