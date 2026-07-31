Эксперт рассказала, как подготовить питомца к появлению детей в доме

Появление ребенка в доме сразу меняет привычный распорядок дня. Как правильно подготовить домашнего питомца к скорому появлению малыша, рассказала зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина.

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— Появление в доме новорожденного — событие, которое меняет привычный уклад жизни не только у родителей, но и у питомца. Каждое животное реагирует на пополнение в семье по-своему. Одни принимают перемены спокойно, другие настораживаются или даже проявляют ревность. Это естественная реакция, — отметила специалист.

По словам эксперта, хозяевам следует оставить для животного хотя бы один привычный ритуал в день. Например, утренние прогулки или игры вечером. Помимо этого, питомцу стоит заранее привыкнуть к новым звукам и запахам. Зоопсихолог советует включать звуки детского плача, а также расставить в доме новые вещи для малыша, чтобы питомец смог к ним привыкнуть, передает Life.ru.

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