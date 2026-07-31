Зоопсихолог рассказала, сколько времени кошки и собаки могут оставаться одни

Рабочий день владельца может стать серьезным испытанием для нервной системы домашнего животного. Зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина объяснила, сколько времени кошки и собаки способны проводить в одиночестве без вреда для психики, и как помочь им пережить разлуку.

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По словам специалиста, при выборе питомца многие совершают ошибку, ориентируясь исключительно на внешность. Однако ключевым фактором является темперамент — именно он определяет, насколько спокойно животное переносит отсутствие человека.

Собаки воспринимают хозяина как центр своей социальной вселенной, поэтому длительная разлука часто расценивается ими как разрыв связи. Кошки более автономны и территориальны, из-за чего их привязанность менее демонстративна, но это не значит, что они совсем не испытывают стресса.

Временные рамки ожидания (рекомендации зоопсихолога):

Взрослые кошки: могут оставаться одни до девяти часов при наличии доступа к воде, корму и чистому лотку.

Взрослые собаки: уравновешенный пес физически способен выдержать полный рабочий день, однако физиологически оставлять его без выгула нежелательно. Специалист советует организовать прогулку в обеденное время или попросить о помощи близких.

Щенки и котята (до полугода): не рекомендуется оставлять одних дольше чем на три часа подряд. По мере взросления этот интервал можно постепенно увеличивать. Малышам требуется частый доступ к еде, воде и эмоциональный контакт для формирования базового доверия к человеку.

Эксперт подчеркивает, что скука разрушает квартиру так же эффективно, как и тревога разлуки. Питомцу необходима умственная нагрузка:

Для кошек: интерактивные игрушки с движущимися элементами, развивающие охотничий инстинкт, и безопасный доступ к окну (обязательно наличие защитных сеток).

Для собак: долгоиграющие лакомства, жевательные игрушки с начинкой и кормушки-головоломки, которые заставляют животное думать ради получения еды.

Капустина в беседе с Life.ru также напомнила о важности ритуала прощания и встречи. Полноценная прогулка с собакой или хотя бы 15 минут активной игры с кошкой перед уходом позволяют животному потратить накопившуюся энергию. Уставший питомец будет спать гораздо охотнее, чем скучающий и возбужденный.