Чистота без усилий: как привести кухонную вытяжку в порядок

Кухонная вытяжка незаметно собирает на себе жир, пыль и копоть каждый раз, когда вы готовите. Со временем решетка становится липкой, корпус тускнеет, сама вытяжка начинает хуже справляться с удалением пара и запахов, что естественно сказывается на вашем комфорте (текстиль начинает впитывать запахи, а с него они выводятся хуже).

Восстановить работоспособность и внешний вид кухонной вытяжки можно без вызова мужа на час и сложных манипуляций, если действовать последовательно и выбрать подходящие средства. Мы собрали для вас подробное руководство по уходу за всеми частями вытяжки.

Когда пора браться за чистку

Есть несколько очевидных сигналов, указывающих на то, что вытяжка нуждается в уходе:

Воздух на кухне очищается медленнее, запахи задерживаются дольше обычного;

При работе прибора слышен повышенный шум — загрязненные фильтры мешают нормальной циркуляции;

На корпусе, кнопках и решетке появился липкий налет, который не смывается обычной салфеткой;

Металлическая решетка изменила цвет — посветлела или покрылась желтовато-коричневым слоем;

От вытяжки исходит затхлый запах, который не исчезает после проветривания.

Если вы замечаете хотя бы один из этих признаков, пришло время заняться чисткой. Также мы рассказывали о недостатках индукционной плиты о которых мало кто рассказывает.

Подготовка: меры безопасности

Перед началом работ обязательно отключите прибор от электросети. Дождитесь, пока вытяжка полностью остынет, если вы только что готовили. Убедитесь, что стремянка или подставка, на которую вы встанете, устойчива.

Наденьте резиновые перчатки, особенно если собираетесь использовать агрессивные составы. Откройте окно для проветривания, чтобы пары чистящих средств не скапливались в помещении. Если вы применяете новое средство впервые, протестируйте его на незаметном участке корпуса или фильтра.

Чистка корпуса: деликатность важна

Внешняя часть вытяжки обычно загрязняется меньше, чем фильтры, но именно она постоянно на виду. Для корпуса не используйте жесткие металлические щетки и абразивные порошки, они оставляют царапины.

Один из безопасных методов — меламиновая губка. Намочите ее водой, слегка отожмите и без сильного нажатия протрите загрязненные участки. Затем удалите остатки грязи влажной салфеткой и вытрите поверхность насухо. Этот способ хорошо работает для локальных пятен: возле кнопок и по краям корпуса.

Спирт (медицинский или салициловый) помогает снять жирную пленку и убрать разводы. Смочите мягкую ткань спиртом, обработайте участки с налетом, при необходимости повторите, после чего пройдитесь чистой влажной салфеткой и высушите поверхность.

Перекись водорода справляется с умеренными загрязнениями. Нанесите ее на губку, протрите проблемные места, оставьте на несколько минут, затем смойте влажной тканью. Обязательно проверьте реакцию материала на незаметном участке во избежание неприятных сюрпризов.

Необычный, но действенный прием — подсолнечное масло. Как говорится, клин клином! Масло на удивление размягчает старый липкий налет. Нанесите немного масла на ткань, аккуратно протрите участок, после чего обязательно удалите масляный след мыльным раствором, промойте чистой водой и высушите. Этот метод применяйте точечно, не на всю поверхность.

Жировой фильтр: главный объект внимания

Жировой фильтр — металлическая или сетчатая решетка, расположенная сразу за внешней панелью. Он задерживает частицы масла и копоти и загрязняется быстрее всех остальных элементов.

Фильтры можно мыть, если они изготовлены из алюминия или нержавеющей стали и в инструкции прямо указано, что они многоразовые. Если фильтр бумажный, флизелиновый, акриловый, угольный или синтетический — он подлежит только замене. Мытье лишь испортит его структуру.

Для ручной очистки снимите фильтр, предварительно отключив вытяжку. Удалите верхний слой грязи бумажным полотенцем. Замочите фильтр в горячей воде с добавлением мягкого моющего средства для посуды. При сильных загрязнениях используйте специализированный состав для удаления жира, содовый раствор или смесь мыла и соды. После замачивания пройдитесь по поверхности мягкой щеткой или губкой, тщательно промойте чистой водой и полностью высушите перед установкой. Избегайте жестких абразивов — они повреждают сетку.

Некоторые производители разрешают мыть металлические жировые фильтры в посудомоечной машине. Делайте это отдельно от посуды, выбирайте щадящий режим и не используйте слишком высокую температуру. Однако учтите, что алюминий может потемнеть — это влияет только на внешний вид, не на функциональность.

Решетка: борьба с застарелым жиром

Решетка вытяжки (она же часто совпадает с жировым фильтром, но в некоторых моделях это отдельная декоративная панель) требует особого подхода. Вот несколько работающих методов.

Уксус помогает размягчить старые отложения. Можно протереть решетку губкой, смоченной в столовом уксусе, или обернуть ее тканью, пропитанной уксусом, положить в пакет и оставить на некоторое время. После размягчения налета поверхность чистят щеткой и хорошо промывают водой. Работайте при открытом окне.

Лимонная кислота действует мягче и оставляет менее резкий запах. Растворите 3-5 ст. л. кислоты в теплой воде, погрузите решетку в раствор на несколько часов (или обработайте поверхность), затем снимите остатки жира щеткой, промойте и высушите.

Хозяйственное мыло — щадящий вариант для свежих или средних загрязнений. Натрите мыло на терке, растворите в горячей воде, поместите решетку в раствор минимум на полчаса, затем почистите губкой или щеткой. Для плотного налета добавьте в раствор немного соды.

Горчичный порошок смешайте с небольшим количеством воды или шампуня до состояния кашицы, нанесите на влажную решетку, оставьте под горячей влажной тканью на некоторое время, затем смойте и дочистите щеткой.

Нашатырный спирт эффективен против сильного жира. Разведите его в теплой воде (примерно 100 мл на 3 литра воды), замочите решетку на несколько часов, затем очистите размягченный налет и хорошо промойте деталь. Из-за резкого запаха работайте в перчатках и при открытом окне.

Кипячение в растворе соды, мыла и соли — метод для очень запущенных решеток. В горячей воде загрязнения размягчаются быстрее, после чего их легко снять щеткой. Можно использовать большую кастрюлю, погружая решетку целиком или по частям.

Парогенератор — еще один безопасный способ. Горячий пар размягчает жировой слой, после чего его остаётся только смыть мыльной водой. Метод подходит для тех, кто хочет обойтись без агрессивной химии и резких запахов.

Внутренние полости и вентилятор

Внутренние стенки вытяжки тоже покрываются жиром, хотя и медленнее, чем фильтры. Для их чистки можно использовать те же средства, что и для корпуса, но избегать слишком агрессивных и абразивных составов, чтобы не повредить покрытие.

Вентилятор (крыльчатка) требует осторожности. Снимите защитную решетку и обработайте лопасти чистящим средством, стараясь не задеть мотор. Мотор нельзя мочить, достаточно удалить пыль мягкой кистью и проверить, нет ли посторонних предметов в механизме. Все работы выполняйте только при отключенном от сети приборе.

Главный принцип — регулярность. Чем чаще вы уделяете вытяжке внимание, тем легче будет удалять жир, и тем дольше прибор сохранит свою эффективность и внешний вид. И не забывайте, что на кухне есть неочевидные детали, которые работают на вас, и кухню нужно обязательно делать под себя.