Россиянам объяснили, как выбрать счетчик воды

Решающим фактором при выборе счётчика воды должны стать условия его будущей эксплуатации. Об этом NEWS.ru заявил специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства Александр Агапов.

По его словам, для городской квартиры оптимальным решением будет универсальный прибор, подходящий и для холодной, и для горячей воды. При этом подойдут такие приборы и для частного дома, оборудованного отдельной магистралью горячего водоснабжения.

Агапов указал, что следует обратить внимание на диаметр условного прохода. Для квартир в многоэтажках будет достаточно показателя 15 мм, но при высоком уровне водопотребления лучше выбрать модель с диаметром 20 мм.

Важным является и класс точности прибора. Для бытовых нужд подойдёт счётчик класса B, но можно использовать и приборы класса A, однако он должен утсанавливаться строго в вертикальном положении.

«Помните, что латунь долговечнее пластика. Если счетчик планируется устанавливать в сыром месте, например, в колодце, то ищите маркировку IP68 — это означает полную герметичность», — заключил эксперт.

Ранее замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что в России с начала 2026 года вдвое, с 1,5 до 3, вырос повышающий коэффициент при расчёте платы за холодную воду в помещениях без счётчиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».