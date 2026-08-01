Как сделать дом менее привлекательным для комаров

Для защиты от комаров дома нужно выливать воду из емкостей со стоячей водой. Способы назвали в российском офисе Всемирной организации здравоохранения, передает РИА Новости.

В ВОЗ пояснили, что в стоячей воде комары плодятся, поэтому такие источники следует убирать в доме и рядом с ним. Кроме того, рекомендуется использовать средства от насекомых и защитные сетки на окна, а также носить одежду с длинными рукавами.

В организации добавили, что в случае повышении температуры после укуса насекомого, а также при появлении боли в суставах или спутанности сознания следует немедленно обратиться к врачу.

Ранее кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров предупредил, что во второй половине июля и начале августа в России ожидается резкий рост численности комаров.