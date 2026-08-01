Как убрать желтые пятна подмышками с белой футболки

Желтые пятна подмышками способны испортить даже самую любимую белую футболку. Вроде вещь еще хорошая, но надеть ее уже неудобно. Обычная стирка не помогает, хлорка портит ткань, а дорогие средства не всегда дают результат. Но есть несколько простых способов вернуть одежде прежний вид, о которых рассказывает автор канала «ХОЗЯЮШКА».

Многие по старинке берутся за белизну, но это не лучший вариант. Да, хлор быстро убирает желтизну, зато постепенно разрушает волокна ткани. После таких обработок футболки становятся тоньше, быстрее изнашиваются, а иногда даже начинают рваться.

Автор нашла более щадящий способ — лимон и перекись водорода. Сок одного лимона смешивают с двумя столовыми ложками перекиси, втирают в пятна, оставляют на 30 минут, а затем стирают привычным способом. Желтые следы уходят, а неприятного запаха, как от хлорки, не остается.

Еще один вариант — обычная пищевая сода. Ее смешивают с небольшим количеством воды до густой кашицы, наносят на свежие пятна и ждут около 20 минут. Особенно хорошо этот метод работает, если обработать вещь сразу после носки.

Со старыми следами пота поможет смесь из уксуса, водки и воды. Звучит необычно, но состав наносят на пятна, оставляют примерно на час, а потом стирают одежду как обычно.

Белые и желтые следы от дезодоранта тоже можно убрать. Лимонный сок или раствор лимонной кислоты смешивают с солью, наносят на загрязнение и оставляют на полчаса. После стирки от пятен часто не остается и следа.

А если загрязнения совсем въелись, можно попробовать хозяйственное мыло, измельченный аспирин и немного нашатыря. Такой способ требует больше времени, но помогает вернуть к жизни вещи, которые уже хотелось отправить в домашние.

А чем пользуются читатели блогов?

Ирина Шевелева: «Так странно, говорите, что не любите возиться долго… Мне кажется, что манипуляции с лимоном, содой и др. займут гораздо больше времени, чем использование кислородного отбеливателя. Пользуюсь им».

Ольга Завьялова: «Самое лучшее средство — перед стиркой обработать пятна жироудалителем и в стирку. Отличный результат».

Белая футболка или рубашка выглядят идеально только до тех пор, пока на них не появляются следы носки и серый оттенок. Но даже старым вещам можно вернуть свежесть без дорогих средств, если правильно использовать доступные ингредиенты и соблюдать правила стирки. Эти бытовые хитрости разбирал «ГлагоL».