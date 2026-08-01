Что посадить на даче в августе, чтобы успеть собрать второй урожай

В августе многие садоводы готовятся собирать урожай и завершать сезон работ на грядках. Однако конец лета — не помеха новым посадкам, которые можно еще успеть вырастить до наступления холодов. Посадив некоторые растения в августе, можно рассчитывать на второй урожай и в сентябре. Что это за культуры, «Вечерняя Москва» узнала у агронома, биолога Михаила Воробьева.

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Он отметил, что список таких растений будет не слишком длинным: теплые и долгие световые дни постепенно сменяются на прохладные и короткие. Однако конец лета действительно можно успеть использовать для новых посадок и сбора плодов своих трудов.

— Речь идет о «растениях короткого дня»: даже при достаточно коротком световом дне у них формируются цветоносы и плоды. Длинный день стимулирует у них развитие цветочных стрелок, а менее длительный — корнеплодов и кочанов, — рассказал агроном.

К таким растениям относятся:

редиска;

пекинская капуста;

зеленая маргеланская редька.

— Их лучше посадить ближе ко второй половине августа, — уточнил Воробьев.

В августе, по словам эксперта, также можно посеять семена:

— Петрушку, скорее всего, сажать уже поздновато. А вот остальные культуры дадут урожай достаточно быстро, — отметил агроном. — Они не требуют особого ухода: достаточно поливать и удобрять посадки, а также пропалывать, чтобы сорняки не мешали росту вашего будущего урожая.

Для растений можно использовать обычные комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий, посоветовал биолог. В их числе:

азофоска;

нитрофоска;

борофоска;

кристаллин;

растворин;

фертика.

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