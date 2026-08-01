Кошка будит в пять утра? Вот, что она пытается вам сказать

Кошки редко будят хозяев без причины. За ранним мяуканьем, прикосновениями лапой или шумными забегами по квартире обычно стоят привычки, инстинкты или желание что-то сообщить, уверяют авторы канала «ikoshkiru — Мир кошек».

Одна из самых частых причин — закрепившаяся привычка. Если питомец хоть раз получил внимание, еду или игру после утреннего пробуждения, он быстро запоминает, что этот способ работает, и начинает повторять его снова.

Не стоит забывать и о природных инстинктах. Домашние кошки наиболее активны на рассвете и в сумерках, поэтому ранний подъем для них совершенно естественен. У нестерилизованных животных такое поведение может усиливаться в период поиска партнера.

Нередко питомец будит хозяина из-за голода. В этом случае помогает более позднее вечернее кормление или автоматическая кормушка, которая выдаст еду в нужное время без участия человека.

Причиной беспокойства может стать и грязный лоток. Многие кошки очень чувствительны к чистоте и не готовы пользоваться туалетом, если его давно не убирали.

Иногда животному просто не хватает общения. Если днем кошка много спит, а вечером остается без игр и внимания, накопившуюся энергию она может выплеснуть ночью или ранним утром.

Резкие изменения в поведении могут говорить и о проблемах со здоровьем или сильном стрессе. Если питомец стал будить хозяина чаще обычного, при этом громко мяукает или выглядит беспокойным, стоит показать его ветеринару.

Чтобы ночные пробуждения случались реже, специалисты советуют соблюдать режим кормления, уделять кошке время вечером, поддерживать чистоту лотка и не поощрять попытки привлечь внимание среди ночи. Если такие меры не помогают, лучше обратиться за консультацией к ветеринару или зоопсихологу.

О чем думают пользователи соцсетей?

Михаил Ч: «Наш кот будил нас с женой на работу ровно в 5 утра, не дожидаясь будильника. Правда, выходные и отпуск тоже не были исключением. Он не только нас будил, но и в 11 вечера укладывал спать: поднимал такой крик, что «мама не горюй». У этого парня часов нет, да и на календарь он не смотрел, однако со временем угадывал на 100%, а вот выходные вычислять так и не научился».

Александр Родионов: «Кот три раза будил меня в предкоматозной ситуации. У меня диабет, и бывает, падает сахар в крови. Спасибо коту».

Поведение кошек нередко кажется загадочным, хотя многие их привычки легко объясняются. «ГлагоL» рассказывал, почему одни питомцы спят рядом с хозяином, а другие избегают сидеть на руках.