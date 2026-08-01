Бабушкин способ для перца: зачем класть яичную скорлупу в лунку

Еще наши бабушки знали: не всегда для хорошего урожая нужны дорогие удобрения и сложные схемы. Иногда на помощь приходит то, что обычно просто отправляют в мусорное ведро. Например, обычная яичная скорлупа, о которой рассказывает автор канала «Твоя Дача».

Перед посадкой перца ее измельчают и добавляют прямо в лунку. Скорлупу сначала промывают, подсушивают, затем толкут на небольшие кусочки. На дно ямки кладут горсть, слегка присыпают землей и только потом высаживают рассаду.

Вся хитрость — в кальции, которого в скорлупе достаточно много. Он помогает плодам становиться крепче, а стенкам перцев — более плотными и мясистыми. При этом скорлупа разлагается постепенно, поэтому растение получает питание не сразу, а в течение времени.

Есть у такого способа и еще один плюс: измельченная скорлупа помогает сделать почву менее кислой, а перец как раз любит более подходящие для него условия.

Некоторые дачники идут дальше и смешивают скорлупу с луковой шелухой. Получается простая смесь из двух доступных компонентов, которую используют при посадке овощей.

Иногда самые простые дачные советы оказываются теми, которые хочется сохранить на долгие годы. И яичная скорлупа — как раз один из таких привычных помощников для огорода.

Не забывайте, что именно методы органического земледелия считаются более бережными и позволяют сохранять плодородие почвы. Химические же удобрения нарушают связь между растениями, землей и микроорганизмами, о чем пишут авторы статьи «Комплексное управление питанием перца».

Хороший урожай начинается не только с семян и ухода за растениями, но и с состояния самой земли. Если почва истощается, растения быстро показывают это своим видом. «ГлагоL» рассказывал, как простыми способами вернуть грядкам плодородие и помочь рассаде расти крепче.