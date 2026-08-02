Дачникам рассказали, как защитить картофель от колорадского жука

Севооборот и глубокая перекопка земли осенью — единственные методы долгосрочной защиты от колорадского жука, рассказал «Газете.Ru» доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Игорь Сержанов.

«Долгосрочное решение — севооборот. Несколько лет без картофеля на одном месте в сочетании с глубокой осенней перекопкой, поднимающей зимующих жуков в верхний промерзающий слой, последовательно снижают численность местной популяции. Но от залетных гостей с соседних участков это не спасает. Дело в том, что колорадский жук находит картофель на расстоянии нескольких километров по запаху. Зафиксированы случаи, когда жуки заселяли участки, где пасленовые не росли восемь лет. Поэтому бороться с вредителем только на своем участке, игнорируя соседей и общую агрофоновую ситуацию, — значит решать задачу наполовину», — объяснил ученый.

Стадия развития личинки определяет тактику защиты. По словам Сержанова, личинки первого и второго возраста, размером до пяти миллиметров, уязвимы как для биологических препаратов на основе Bacillus thuringiensis, так и для химических инсектицидов при минимальных дозах.