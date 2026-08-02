Фелинолог рассказал об особенностях купания кошек

Целесообразность мытья следует определять индивидуально — если питомец испачкался или от него исходит неприятный запах.

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Во время процедуры животное необходимо держать в руках и разговаривать с ним спокойным голосом. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась ветеринарный врач, заводчик породы мейн-кун Юлия Щедрина.

«Есть критерии, по которым можно определить, как часто кошку нужно мыть. Есть животные, которых нужно мыть каждые два месяца, есть те, кого можно мыть раз в год. Когда она какой-то пылью пропитывается. Или на неё вдруг вода попадает, она начинает пахнуть пылью от наполнителя. Просто хочется вымыть. Она же приходит к тебе в постель, а ты там лежишь своим лицом на подушке».

Следует использовать три средства — дегризер, растворяющий жир, очищающий шампунь и кондиционер, добавила эксперт.

«Если в помещении тепло, вы разговариваете с ней спокойным голосом, вы её держите — всё будет нормально. Потом мы это смываем. После этого наносим очищающий шампунь, задача которого смыть вот этот обезжириватель. И задача третьего средства — это может быть кондиционер, бальзам — нейтрализовать действие первых двух. Если вы покупаете моношампунь, будьте уверены в том, что эффекта не будет».

Ранее ветеринар Ангелина Сиротина рекомендовала груминг кошкам длинношёрстных пород. Она отметила, что процедура особенно полезна в период линьки.