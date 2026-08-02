Три серьезные причины: почему питомцы могут есть несъедобные предметы

Владельцы собак и кошек иногда сталкиваются с такими ситуациями, когда их любимец, ранее не замеченный в подобном поведении, вдруг съедает что-то несъедобное: веревочку или резину от игрушки, небольшой камень, кусок обычной палки или полиэтиленового пакета и многое другое. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем у четвероногого друга. Что вызывает такое поведение, «Вечерняя Москва» узнала у врача-ветеринара Татьяны Гольневой.

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По ее словам, причин, по которым кошка или собака начинает есть несъедобные предметы, может быть несколько.

«Самая частая из них — нервозность животного. Когда оно пытается успокоиться, то начинает что-то грызть. В этом процессе оно может съесть что-либо несъедобное», — рассказала врач.

Вторая причина, которая может подтолкнуть питомца к такому поведению — боль в желудочно-кишечном тракте или заражение паразитами.

«Это становится причиной извращения аппетита, из-за которого животное может съесть что-то, не предназначенное в пищу», — объяснила эксперт.

Третья возможная причина — заражение бешенством. В городских условиях это, как правило, происходит редко, но это может случиться с животными, которые находятся на свободном выгуле и/или живут в частном секторе.

«Одним из симптомов бешенства может быть поедание несъедобного и странное поведение. Но у питомцев, которые не выходят на улицу либо делают это только для прогулок и привиты от бешенства, тяга к несъедобным предметам чаще всего связана с паразитами или болями в желудочно-кишечном тракте», — подчеркнула ветеринар.

При этом заражение паразитами может произойти в любой момент прогулки питомца на улице: например, при обнюхивании чужих экскрементов или своих сородичей, ведь социальное поведение собак при знакомстве предусматривает обнюхивание под хвостом.

«У кошек поедание елочного "дождика" или, к примеру, длинных ниток может быть непреднамеренным. Они могут лизнуть их из любопытства, а потом не смочь выплюнуть даже при всем желании. Язык кошки имеет специальные сосочки, направленные вглубь глотки. Это приводит к тому, что она заглатывает нитку все дальше и дальше», — добавила собеседница «ВМ».

Что касается собак, то они могут съесть инородный предмет преимущественно из любопытства. Также возможна ситуация, когда питомец пытается попробовать что-то на вкус и проглатывает это, заключила Гольнева.

Каждому хозяину животного хочется, чтобы он был рядом как можно дольше, ведь время жизни домашних любимцев значительно короче, чем у человека. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, можно ли повлиять на срок жизни питомца и какие правила нужно для этого соблюдать.