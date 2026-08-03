Последний шанс спасти урожай: что нужно сделать на грядках в августе

Август в средней полосе России — это месяц контрастов. Днем еще жарко, но ночи становятся холодными и сырыми. Для огородника это самый ответственный период. Время пожинать плоды весеннего и летнего труда, но одновременно и последний шанс защитить урожай от болезней и ускорить его созревание. «Вечерняя Москва» узнала у опытного садовода Екатерины Рассадиной, каким культурам требуется особое внимание прямо сейчас.

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По ее словам, в первую очередь нужно заняться клубникой.

Она уже отплодоносила, но именно сейчас закладывает цветочные почки, из которых в следующем сезоне будут ягоды. Поэтому азотные подкормки нужно убрать, а использовать фосфор и калий сейчас очень кстати. Они помогают растению окрепнуть и спокойно подготовиться к зиме, — сказала она.

Эксперт отметила, что также в августе нужно прищипнуть верхушки томатов. Особенно если уже понятно, что новые кисти все равно не успеют созреть.

Пусть куст лучше направит все силы на те помидоры, которые уже висят. Заодно нужно убрать нижние листья, потому что так кусты лучше проветриваются и риск фитофторы становится меньше, — говорит Рассадина.

Специалист подчеркнула, что многие перестают подкармливать огурцы в это время, а зря. Если они продолжают плодоносить, им нужна поддержка.

Самый простой вариант — древесная зола или любое калийное удобрение. Тогда огурцы будут отдавать урожай гораздо дольше, — считает собеседница «ВМ».

По ее мнению, капуста сейчас тоже требует внимания. В августе она как раз начинает наливать кочаны, и если стоит жара или долго нет дождей, без хорошего полива ничего не получится.

И обязательно заглядывайте под листья. Именно сейчас очень любят хозяйничать слизни и гусеницы. Иногда за пару дней они могут испортить почти весь кочан, — предупредила она.

Помимо этого, эксперт посоветовала садоводам не забывать про морковь и свеклу:

Многие думают, что раз они сидят в земле, то можно их вообще не трогать. Но именно сейчас корнеплоды активно набирают вес. Им нужен ровный полив и калий. А азот уже только навредит, и овощи будут хуже храниться зимой.

Специалист добавила, что в августе важно внимательно смотреть на растения. Ночи становятся холоднее, утром выпадает роса, и это идеальные условия для грибковых болезней.

Если увидели подозрительный лист, то не жалейте, сразу убирайте. Иногда одна такая мелочь спасает весь урожай, — сказала она.

Также еще есть правило, которое почему-то многие игнорируют. Важно не оставлять на кустах переросшие плоды.

Огромный кабачок или пожелтевший огурец растению уже не нужны, зато они продолжают забирать питание. Чем чаще вы собираете урожай, тем охотнее растение завязывает новые плоды, — заключила Рассадина.

В августе многие садоводы готовятся собирать урожай и завершать сезон работ на грядках. Однако конец лета — не помеха новым посадкам, которые можно еще успеть вырастить до наступления холодов. Посадив некоторые растения в августе, можно рассчитывать на второй урожай и в сентябре. Что это за культуры, «ВМ» узнала у агронома, биолога Михаила Воробьева.