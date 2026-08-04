Химик рассказал, можно ли использовать посуду с трещинами

Трещина в посуде нарушает целостность глазурованного покрытия, которое по сути является стекловидным защитным слоем, предохраняющим основу керамики или стекла. Когда этот барьер поврежден, в микроскопические каналы могут проникать бактерии и моющие средства, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

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«В пористых материалах, таких как фаянс или керамика, эти микрочастицы задерживаются глубоко внутри и служат идеальной средой для размножения микроорганизмов, особенно в теплых и влажных условиях. Даже после мытья в такой посуде остаются бактерии, способные вызвать кишечные инфекции. Отдельного внимания заслуживают трещины на посуде с цветными узорами. Декоративные краски могут содержать тяжелые металлы, такие как кадмий или свинец. При термическом повреждении покрытия ионы этих металлов могут мигрировать в пищу, особенно если речь идет о горячих или кислых блюдах. Это накопление вредных веществ крайне опасно для здоровья, так как со временем может привести к хронической интоксикации», — заметил специалист.

Помимо биологических и химических рисков, не стоит забывать о физической опасности. Трещина — это место, где напряжение материала наиболее высоко. В процессе мытья, особенно под напором горячей воды, или при резком перепаде температуры (наливание кипятка в чашку с трещиной) целостность изделия может нарушиться в любой момент.