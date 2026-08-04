Какие необычные вещи для животных создают мастера в России

В соцсетях все чаще мелькают новости о необычных товарах для питомцев. То кошачье вино изобретут, то собачьи будки превратят в настоящие дворцы. «Вечерняя Москва» собрала истории мастеров, которые вручную создают вещи для животных.

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Кошкин дом

Ролики первых наших героев в соцсетях набирают сотни тысяч просмотров. Рашевские открыли семейную мастерскую в 2019 году.

«В квартире мы всей семьей заливали бетонные скульптуры и изобретали для них всевозможные прически из мха, — говорит Светлана Рашевская. — Весь пол был уставлен формами и заготовками. Потом добавили в ассортимент небольшие деревья бонсай со стабилизированным мхом и хвоей. Год назад начали делать большие деревья из натуральных стволов, но с искусственной зеленой хвоей. Где-то в январе нам написала давняя знакомая Алена Барабаш, заводчица мейн-кунов. Предложила сделать дерево для котов в обмен на черного мейн-куна. Предложение с радостью приняли. Видео с этим деревом набрало в соцсетях сотни тысяч просмотров и большое количество комментариев. Мейн-кун по кличке Беззубик стал героем роликов и нашим главным тестировщиком. Сразу пошли заявки, очередь выросла до сентября».

Светлана подчеркивает, что ни одно живое дерево не пострадало при создании кошачьих домов.

«Мы собираем сухой материал сами, — говорит она, — но большую часть элементов закупаем у деревообрабатывающих предприятий. Сбор и поиск материала, сушка, чистка, монтаж конструкции и украшение кроны хвоей занимают два месяца».

Одной из ярких работ Рашевских стала «Луковица».

«Это большое дерево для котов с лежанками, диванчиком в виде ромашки и пышной кроной из ботанической копии сосны, — поясняет Светлана. — У основания комплекса расположилась пещера в виде луковицы».

Также Светлана Рашевская вспоминает дом соболей. Сложность состояла в том, что мастер ничего не знал о характере, повадках и даже размерах соболей.

«Пришлось досконально изучить материалы, которые прислала заказчица Олеся Иванова. Вот ее рассказ: "Живем у зверофермы, откуда сбегают соболи. Первого дикого разбойника, воровавшего кур, мне принесли соседи — сейчас он живет в вольере. Влюбившись в него, я решила спасти от шуб еще двоих: взяла двухнедельных Кнопа и Пуговку, кормила их каждые три часа. В итоге выросли ручные, умные и чистоплотные малыши — без запаха, приученные к лотку!" Высота получившегося комплекса — 3,5 метра, диаметр — 1,5 метра. Дом оснащен миниатюрными тоннелями, лазами, лежанками, коконами и веревочными элементами. В центре — большая горка из ясеня, по которой можно скатываться».

Стоят дома-деревья Рашевских от 120 тысяч.

Игра на инстинктах

У Натальи Воловиковой была детская мечта — завести собаку. Не просто питомца — друга.

«В 28 лет она сбылась: я встретила Морти в приюте для животных. Сразу поняла, что это моя собака. Но он оказался тревожным, поначалу всего боялся. Первые недели были тяжелыми, но я быстро перешла от вопроса "справлюсь ли я?" к вопросу "как ему помочь?"».

Длительная адаптация, много работы — чисто интуитивной, и доверие питомца все же удалось завоевать.

«Морти научил меня главному: принимать другого таким, какой он есть, —делится Наталья. — И принимать себя. Когда жизнь вошла в спокойное русло, захотелось добавить ему радости. Но игрушки Морти не нравились. Все изменилось, когда я купила перетяжку из овцы. Неожиданным "тренером" стала наша кошка — ее азарт заразил и собаку. У нас появились общие вечерние игры. В какой-то момент стало понятно, что именно в игрушке важно для собаки. Запах, текстура, "эффект добычи" — это запускает интерес на уровне инстинктов».

Осознав это, Наталья начала делать игрушки самостоятельно.

«Я создаю их не для того, чтобы занять собаку на пять минут, а чтобы вовлечь в игру, во взаимодействие с человеком. В основе игрушек — натуральная овчина. Она дает природный запах, который невозможно повторить искусственными материалами. Эти игрушки подойдут, если собака теряет к обычным зоотоварам интерес или не проявляет желания играть вовсе».

Стоят они от 1700 рублей.

Ради безопасности

Свои товары для кошек Елизавета Митенкова называет «шуршалочками». Главным вдохновителем мастерица считает кошку Рокси.

«Ей сейчас шесть лет, — говорит Елизавета. — В 2025 году она попала в ветклинику из-за опасной дразнилки. Я всегда подхожу к выбору игрушек с особой тщательностью и опасные вещи сразу убираю в ящик, но в одно утро из-за моей невнимательности она все-таки вытащила дразнилку и проглотила атласную ленту. Я стала подмечать больше недостатков в вещах, которые обычно продают на зоорынке. Почти все вызывало вопросы: искусственные перья, окрашенный непонятно чем мех, отваливающиеся детали... Тогда и родилась идея: почему бы не сделать игрушку самостоятельно? Я ведь вяжу почти 20 лет».

Рокси новинку оценила.

Позже Елизавета отнесла связанные ею игрушки в приют для бездомных животных и убедилась, что кошкам они действительно нравятся. Решила, так сказать, масштабировать производство.

«Как-то я сидела в ветклинике и ждала Рокси, в новостной ленте сайта этой же клиники прочитала историю, как из крохотного котенка достали десяток резинок для волос — их коты постоянно воруют у хозяев. И подумала, что могу сделать безопасную замену. В итоге получилось шуршащее кольцо. Сейчас это хит продаж».

Стоят «шуршалочки» от 200 рублей.

Владельцы собак и кошек иногда сталкиваются с такими ситуациями, когда их любимец, ранее не замеченный в подобном поведении, вдруг съедает что-то несъедобное: веревочку или резину от игрушки, небольшой камень, кусок обычной палки или полиэтиленового пакета и многое другое. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем у четвероногого друга. Что вызывает такое поведение, «Вечерняя Москва» узнала у врача-ветеринара Татьяны Гольневой.