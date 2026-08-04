Эксперт рассказал, как не испортить урожай летних груш

Раннелетние сорта груш требуют особого подхода при сборе урожая. Даже небольшое промедление может привести к тому, что плоды быстро потеряют плотность, товарный вид и будут хуже храниться. Как определить оптимальный момент для уборки сорта "Лада", рассказал aif.ru агроном Денис Терентьев.

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Летние груши ранних сортов созревают значительно быстрее осенних и зимних, поэтому привычные способы определения зрелости в этом случае не всегда работают. Именно из-за этого многие садоводы, ориентируясь только на внешний вид плодов, упускают подходящее время для сбора урожая.

«Сбор груш сорта "Лада" требует особого подхода, — рассказал агроном Денис Терентьев. — Здесь не работают привычные правила, по которым многие ориентируются при уборке яблок. Дело в природе самого сорта: "Лада" относится к раннелетним грушам, а у таких разновидностей "окно" между моментом, когда плод уже можно снимать, и тем, когда он начинает стремительно портиться, крайне невелико. Нередко бывает так, что снаружи груша все еще выглядит плотной и сохраняет легкий зеленоватый оттенок, в то время как внутри уже активно идут процессы созревания — и промедление буквально в несколько дней способно обернуться потерей товарного вида и плотности мякоти».

Терентьев подчеркнул, что при определении оптимального времени для сбора урожая важно ориентироваться сразу на несколько признаков, а не только на один. По его словам, груши сорта "Лада" следует снимать, пока они остаются твердыми и сохраняют зеленовато-желтый оттенок, не дожидаясь массового размягчения и опадения. Проверить съемную зрелость можно, аккуратно приподняв плод почти до горизонтального положения: если плодоножка легко отделяется без усилий, значит, груша готова к сбору. Эксперт также отметил, что урожай нередко убирают на несколько дней раньше предполагаемого срока, чтобы сохранить качество плодов и продлить срок их хранения.