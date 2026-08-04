Керамзит многие по привычке считают обязательным материалом при посадке деревьев. Однако далеко не всегда он оказывается самым удачным выбором.

В одних случаях использовать его просто нет смысла, в других можно подобрать более подходящую замену с учетом типа почвы, уровня грунтовых вод и особенностей культуры. Разбираемся, чем заменить керамзит при посадке садовых деревьев и какие материалы подходят для этой задачи. Читайте, какие болезни, вредители и погодные сюрпризы могут погубить урожай летом.

Нужен ли керамзит при посадке деревьев

Прежде чем искать замену, стоит понять, нужен ли керамзит вообще. При посадке садовых деревьев его используют для создания дренажного слоя, если участок расположен на тяжелой глинистой почве, где после дождей и полива надолго задерживается вода. В таких условиях избыток влаги вытесняет воздух из почвы, из-за чего корни начинают страдать от недостатка кислорода и могут загнивать.

Если же грунт легкий, хорошо пропускает воду, а посадочная яма подготовлена правильно, укладывать дренаж на дно обычно не требуется. Более того, на участках с плотной глиной дренажный слой внутри посадочной ямы иногда приносит обратный результат: вода задерживается над ним, образуя своеобразную емкость. Поэтому перед посадкой важно оценить особенности участка, а не использовать керамзит по привычке.

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Гравий

Гравий считается одной из самых распространенных замен керамзиту. Он хорошо пропускает воду, не разрушается со временем и выдерживает многолетнюю эксплуатацию в почве. Материал подходит для участков, где необходимо отвести избыток влаги от корневой системы. Перед использованием гравий желательно промыть, чтобы удалить песок и пыль, которые могут ухудшить водопроницаемость слоя.

Щебень

Для посадки деревьев подходит мелкий или средний щебень из прочных горных пород. Он образует устойчивый дренажный слой, не впитывает влагу и не меняет свойства даже спустя годы. Лучше выбирать гранитный или базальтовый щебень. Известняковые разновидности постепенно разрушаются и способны изменить кислотность почвы, что подходит далеко не всем культурам.

Битый красный кирпич

Красный керамический кирпич обладает пористой структурой и способен частично впитывать лишнюю влагу, постепенно отдавая ее обратно в почву. Перед использованием его разбивают на небольшие куски и очищают от пыли. Для дренажа подходит только красный обожженный кирпич. Силикатный использовать не рекомендуется, поскольку он хуже переносит постоянный контакт с влажной почвой.

Керамические черепки

Если после ремонта или разбитых цветочных горшков остались неглазурованные керамические осколки, они тоже могут заменить керамзит. Материал долговечен, не гниет и не препятствует воздухообмену. Крупные фрагменты укладывают на дно посадочной ямы выпуклой стороной вверх, оставляя между ними небольшие промежутки для свободного стока воды.

Древесный уголь

Древесный уголь используют не только как дренаж. Он способен впитывать избыток влаги, а также обладает антисептическими свойствами, благодаря которым снижается риск развития гнилостных процессов в зоне корней. Для посадки деревьев подходит натуральный древесный уголь без каких-либо химических добавок и средств для розжига.

Галька

Речная или морская галька выполняет ту же функцию, что и гравий. Благодаря округлой форме между камнями сохраняются воздушные промежутки, через которые свободно проходит вода. Недостаток у материала один — большой вес. При посадке садовых деревьев это редко становится проблемой, поэтому галька остается одним из самых надежных вариантов.

Перлит

Перлит представляет собой вспученную вулканическую породу с высокой пористостью. Его чаще используют как компонент почвенных смесей, однако на небольших участках он может выполнять и функцию дренажа. Материал удерживает часть влаги, постепенно отдавая ее растениям, одновременно сохраняя хорошую воздухопроницаемость грунта. Из-за малого веса перлит нередко смешивают с более тяжелыми компонентами.

Вермикулит

Вермикулит также относится к минеральным разрыхлителям. Он способен впитывать большое количество воды, удерживать ее внутри гранул и постепенно отдавать корням по мере подсыхания почвы. Для посадки плодовых деревьев его обычно используют не как самостоятельный дренаж, а в составе почвенной смеси, особенно если грунт слишком плотный и нуждается в улучшении структуры.

Керамзит — далеко не единственный материал, который можно использовать при посадке садовых деревьев. Во многих случаях гравий, щебень, галька, красный кирпич или керамические черепки справляются с этой задачей не хуже. Главное учитывать особенности почвы на участке и помнить, что дренаж необходим только там, где действительно существует риск застоя воды.