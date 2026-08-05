Как распознать проблемный саженец дерева до покупки

Отличить живое дерево от проблемного можно на месте, до того как оно попадет в яму для посадки. Для этого важно оценить корни, листья и почки, рассказал «Газете.Ru» директор питомника декоративных растений «Суланж» Игорь Ефимкин.

© Magnific

«У контейнерного растения стоит аккуратно потянуть за основание ствола. Если саженец выходит вместе с плотным, оплетенным корнями комом, он действительно укоренился в горшке, а не пересажен туда за неделю до продажи ради вида. У дерева с открытым корнем весной проверяют почки: они должны быть в покое, а не набухшими или ушедшими в рост, — иначе такой саженец будет долго болеть. Листьев и уж тем более засохшей листвы на открытом корне быть не должно», — посоветовал эксперт.

Дальше — документы. Питомник, который отвечает за материал, ведет паспорт растения и подтверждает соответствие ГОСТ Р 59370-2021: число пересадок, происхождение, способ выкопки. Перекупщик привозной партии таких бумаг обычно не дает.