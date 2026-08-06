Стало известно, сколько россиян разрешают питомцам спать на кровати

Совместное исследование онлайн‑ретейлера и медиахолдинга показало, что большинство россиян относится к домашним питомцам как к полноправным членам семьи — в частности, охотно пускают их спать в свою постель. В опросе поучаствовало свыше двух тысяч человек.

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Согласно данным исследования, 53% владельцев всегда разрешают животным спать на кровати, еще 16% допускают это периодически. Лишь 27% респондентов категорически не позволяют питомцам забираться в постель, а 4% отметили, что не были бы против такой практики, если бы обстоятельства это позволяли.

Аналитики также выяснили, какие животные пользуются наибольшей популярностью у жителей России. Лидируют кошки — они есть у 43% опрошенных. На втором месте — собаки: их содержат 21% участников исследования. Другие питомцы встречаются значительно реже: рыбки — у 5% респондентов, попугаи — у 3%, грызуны — у 2%, черепахи — у 1%, прочие виды животных — у 3%.

Владельцы стараются регулярно радовать своих любимцев. Чаще всего для этого покупают лакомства — такой вариант выбрали 54% опрошенных. Среди других способов порадовать питомца — приобретение игрушек (17%), лежанок, домиков и прочих товаров для отдыха (11%), организация прогулок по новым маршрутам (8%), покупка товаров для активных игр (тоннелей, игровых комплексов и т. п.) — 6%, а также одежды и аксессуаров — 4%.

Спрос на товары, повышающие комфорт питомцев, продолжает расти. В период с января по июль 2026 года продажи лакомств для взрослых собак всех пород увеличились на 96%, а игрушек, предназначенных для грызения, — более чем на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стабильно высоким остается интерес к базовым товарам для животных. Так, заказы сухого корма для взрослых кошек выросли на 24%, влажного — на 19%. Активно покупают и товары для прогулок: продажи амуниции для собак увеличились почти в шесть раз. Особенно заметный рост зафиксирован в категории ошейников — их стали приобретать в 5,8 раза чаще, чем в 2025-м.

Ранее сообщалось, что Италия стала первой страной в мире, где официально разрешили брать оплачиваемый отпуск для ухода за больным питомцем. Теперь работодатели обязаны давать до трех оплачиваемых дней, если у сотрудника заболела или умерла собака или кошка.