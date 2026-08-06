Шесть самых добрых пород кошек

Среди кошек встречаются настоящие ангелы в пушистых шубках. Эти породы умеют держать когти при себе даже тогда, когда обстановка не самая спокойная. Вот шесть настоящих примеров кошачьей доброты.

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Рэгдолл: нежность в чистом виде

Название породы переводится как "тряпичная кукла" – и это очень похоже на правду. Стоит взять рэгдолла на руки, как он расслабляется и буквально обмякает. Он редко выпускает когти, спокойно относится к случайной неловкости и отлично подходит семьям с детьми. А по преданности его часто сравнивают с собакой: встретит у двери и будет ходить за вами хвостиком.

Бирманская кошка: спокойная классика

Бирманская кошка – это про равновесие, мягкость и терпение. Она хорошо чувствует настроение хозяина и легко под него подстраивается. Не склонна устраивать драки с другими животными, не капризничает без повода и быстро привязывается к детям.

Мейн-кун: добряк с королевским видом

За мощной внешностью мейн-куна скрывается большое и доброе сердце. Он спокойный, терпеливый и не станет первым проявлять агрессию. В нём есть та самая "собачья" преданность, но без навязчивости: если вы заняты, он просто устроится рядом. Недаром мейн-куна считают одним из самых дружелюбных домашних питомцев.

Канадский сфинкс: тёплое сердце без лишней шерсти

Канадский сфинкс – настоящая "липучка", которая обожает своего человека. Ему жизненно важны прикосновения: посидеть на коленях, прижаться, получить порцию объятий. В его поведении почти нет места агрессии – только любовь, доверие и желание быть рядом. Это одна из самых ручных и ласковых пород.

Шотландская вислоухая: пушистое спокойствие

Снаружи – плюшевый мишка, внутри – мягкий и покладистый характер. Шотландская вислоухая легко привыкает к дому, редко вступает в конфликты и даже в играх обычно не пускает когти. Это флегматичная, мирная и неагрессивная порода для тех, кто ценит спокойную атмосферу.

Русская голубая: ласковая интеллигентность

Русская голубая нежная и ласковая, но при этом не будет требовать внимания каждую минуту. Она терпелива, доброжелательна к детям и другим питомцам, тонко чувствует настроение хозяина. Отличный вариант для тех, кто мечтает о нежном, умном и ненавязчивом компаньоне.

Об этом пишет ИА Stavropol.Media.