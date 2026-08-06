Десять кухонных бытовых приборов, которые вам не нужны

Разбираете кухонные шкафы и с ужасом понимаете, что половина техники, которую вы купили с горящими глазами, так и не дождалась своего звездного часа? Вы не одиноки. Миллионы людей по всему миру покупают умные гаджеты, вдохновленные рекламой, а потом годами хранят их, перекладывая с места на место.

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Пришло время честно признаться, что некоторые приборы просто не нужны. Они не экономят время, не улучшают вкус еды и не делают жизнь проще. Они лишь занимают место и вытягивают деньги из кошелька. Давайте разберемся, от чего можно смело избавиться.

Яйцеварка

Устройство, которое решает проблему, которой не существует. Варить яйца в кастрюле с водой умели наши бабушки, и у них это отлично получалось. Яйцеварка занимает место на полке, а весь ее функционал с легкостью заменяет обычный таймер на телефоне. Зачем платить за то, что уже есть?

Хлебопечка

Сама идея выпекания домашнего свежего хлеба звучит заманчиво, но реальность куда более прозаична. Хлебопечка — это громоздкий агрегат, который требует времени на подготовку ингредиентов, сложную уборку и терпение. Качество хлеба часто оказывается посредственным, а энтузиазм гаснет после второй выпечки. Дальше — долгий ящик до лучших времен.

Мороженица и йогуртница

На практике изготовление домашней кисломолочки — долгий и утомительный процесс, который быстро надоедает. Йогуртница требует покупки молока, заквасок, стерилизации баночек и терпеливого ожидания. Мороженица занимает место в морозилке и требует предварительной заморозки чаши. По статистике, многие довольно быстро возвращаются к магазинному продукту. Тем более, что финансовые и временные затраты порой несопоставимы с покупкой пломбира и йогурта в ближайшем супермаркете.

Соковыжималка

Вы чувствуете себя героем здорового образа жизни ровно до того момента, как понимаете: на один стакан сока уходит целый килограмм фруктов. А процесс мытья этого прибора занимает больше времени, чем само приготовление. Через пару недель соковыжималка отправляется на антресоли, а вы покупаете сок в магазине.

Фритюрница

Блюда во фритюре — это вкусно, но готовим мы их от силы раз в месяц. Мыть фритюрницу неудобно, масло нужно менять, а само устройство занимает много места. Если вы не жарите картошку каждую неделю в промышленных масштабах, этот прибор вам точно не нужен.

Фонтан для шоколада

Классическая покупка ради одного праздничного вечера. Шоколад густеет, конструкция работает через раз, а мыть ее — настоящее наказание. После торжества этот гаджет пылится годами. Гораздо проще растопить шоколад на водяной бане и подавать его к фруктам.

Слайсер (овощерезка, мясорезка)

Идеально ровные кусочки, как в ресторане, — это красиво. Но собирать и мыть десяток насадок утомительно. Половина деталей теряется, вторая половина не собирается должным образом. В итоге вы все равно берете в руки обычный нож, ведь это быстрее и надежнее.

Электрический консервный нож

Выглядит технологично, но на деле часто зажевывает жесть и капризничает с банками нестандартной формы. Обычный ручной нож с поворотным механизмом справляется с задачей за несколько секунд. Зачем усложнять то, что и так работает?

Планетарный миксер

Красивый и мощный, но нужен он только тем, кто печет профессионально и каждый день. Для обычной хозяйки его функции с легкостью заменит погружной блендер с насадкой-венчиком или обычный ручной миксер. А планетарный миксер будет просто стоять и мозолить глаза.

Термопот

Гибрид чайника и термоса, который потребляет больше энергии, чем обычный электрочайник, занимает много места и стоит в несколько раз дороже. Более разумная альтернатива — хороший чайник с функцией поддержания температуры. Или просто кипятить воду по мере необходимости.

Прежде чем купить очередной «чудо-прибор», остановитесь и спросите себя: «А не заменит ли его то, что уже есть у меня на кухне?» Часто ответ очевиден, но мы поддаемся эмоциям и покупаем то, что нам навязывают маркетологи. Будьте внимательнее к своим покупкам, иначе ваша кухня рискует стать складом для хранения ненужной бытовой техники.