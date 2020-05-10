Неудачи, которые случаются на карантине, могут оказаться куда эпичнее: сломавшийся холодильник станет большой проблемой, потому что вызвать ремонтного рабочего в период самоизоляции — целая история. Самостоятельная стрижка, вероятно, вызовет много улыбок, если вы решите выполнить ее впервые самостоятельно, а у вас перестанет работать машинка в самый интересный момент. Словом, все то, что случилось с героями этой подборки, может случиться с каждым. Но произошло именно с ними, остается только посочувствовать.

В галерее "Рамблера" самые жесткие и абсурдные неудачи, которые произошли с людьми в самый подходящий момент в жизни — на карантине.