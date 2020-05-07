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Как собрать себя на карантине 

Екатерина Ёлкина 16 часов назад
Самоизоляция продолжается, и для многих постоянное пребывание дома превратилось в серьезное испытание, а не райское наслаждение, как казалось, когда каждый день нужно было приезжать на работу к определенному времени.
Как сохранить рассудок и не перессориться с близкими, реально ли перестать лениться и заняться всеми теми интересными делами, на которые раньше не хватало времени, почему пары распадаются, когда оказываются в замкнутом пространстве 24/7, и как объяснить мужу, что ужин будет после тренировки, а не прямо сейчас — рассказывают психолог-консультант Екатерина Суетина и фитнес-тренер, нутрициолог Александра Сарнова.
Все желающие смогут записаться на бесплатную 30-минутную консультацию в период самоизоляции у Екатерины Суетиной через Telegram: @katyas17. Александра Сарнова ведет Telegram-канал о питании и не только.
В предыдущем выпуске Рамблер/посиделок врач-дерматолог, косметолог Виктория Стахурлова и врач-стоматолог, терапевт, ортопед Юлия Константинова рассказали о том, правда ли, что прыщи от сладкого, а от молочного — отеки, откуда берется кариес, куда обращаться, если появились симптомы ОРВИ и одновременно разболелся зуб.
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