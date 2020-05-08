Как поддерживать интим на расстоянии

Коронавирус и, как следствие — карантинные мероприятия, обрушившиеся на весь мир, разделили миллионы влюбленных, которые еще не начали жить вместе. Романтические встречи, походы в кино и прогулки под запретом. Но страсть никуда не делась — и ей надо дать выход. Поддержать отношения можно и на расстоянии, если начать отправлять друг другу пылкие сообщения.

Интимная переписка — далеко не новая игра возлюбленных. Раньше страсть выражали в письмах, сегодня же благодаря технологическим достижениям мы можем отправить и пикантное фото, и даже возбуждающее видео своему партнеру. Возможности и потенциал такой переписки раскрывает врач-сексолог Виталий АЗУРОВ.

Разогрев воображения

Комментарий специалиста: «Перед тем как отправить страстное послание, нелишне убедиться, что партнер готов поучаствовать в этой игре.

»Оптимальное время для такого рода посланий — вечер, — комментирует Виталий АЗУРОВ. — Разумеется, многие предлагают отправлять пикантные фото партнеру еще днем, чтобы «разогреть» его воображение. Если в этот непростой период ваш любимый мужчина или ваша женщина продолжает работать, то и сконцентрированы они, конечно, на делах. Если впереди еще десяток дел, то даже самое игривое фото не принесет должного эффекта. Еще один важный момент — обязательно уточните у любимого человека, готов ли он (она) к такого рода сообщениям. Ненавязчиво поинтересуйтесь у него (или у нее): «Как ты относишься к интимным снимкам?»

И уж самый худший способ — сразу, без предупреждения, отправить серию таких фотографий. Есть даже специальный термин для таких любителей показать себя во всей красе — дикпик. Страстная переписка должна начинаться плавно, разогревая партнера и подхлестывая его воображение».

"Зайкам" оставьте лужайки: обходитесь без пошлостей

Если сразу откровенные фото посылать нельзя, то когда можно? И с чего вообще начать такую игру?

Комментарий специалиста: «Секстинг (а именно так и называется переписка интимного характера) должен начинаться постепенно, — объясняет Виталий АЗУРОВ. — Для начала достаточно и текста немного игривого содержания. Попробуйте написать немного о своих сексуальных фантазиях. Если партнер отвечает, значит, игра пришлась ему по вкусу. Кстати, не забывайте обращаться в сообщениях по имени, эпитеты „милая“ или „зайка“ можно отнести ко всем и каждому, партнер может подумать, что вы просто откуда-то скопировали это письмо.

После серии текстовых сообщений можно переходить к аудио. Здесь важно немного изменить тембр голоса — сделать его более интригующим. Не говорите слишком громко, но и не шепчите. Партнер должен сконцентрироваться на сути вашего сообщения, а не на том, как его расслышать.

Что касается темы разговора, то чем больше двусмысленности, тем лучше, интимная игра подразумевает неоднозначность. Не знаете, что сказать — поведайте о ваших желаниях. Можно даже почитать отрывки из эротических романов. А вот опускаться до пошлостей крайне не советую, далеко не каждому это понравится».

Сладкие миры ваших общих грез

Многие смущаются при написании откровенных сообщений. Да и что можно рассказать, чтобы вызвать страсть? Даром красноречия наделен далеко не каждый.

Комментарий специалиста: «Попробуйте начать сообщение с рассказа о своих эмоциях, — советует Виталий АЗУРОВ. — Сообщите, каким вам видится ваш секс. Опишите в деталях, что именно вам импонирует из того, что делает партнер: „Мне нравится, когда ты целуешь меня… затем переворачиваешь на живот…“ Описывайте и то, как именно вы возбуждаетесь: „Мои глаза туманятся от удовольствия“, „Кончики пальцев начинают подрагивать“.

Еще одна тема для интимной переписки — ваши общие воспоминания. Предложите партнеру написать о вашем самом запоминающемся миге в интиме. Неплохо будет и вместе пофантазировать — каким будет ваш секс после окончания карантина. Возможно, партнер предложит вам отметить завершение режима самоизоляции каким-то очень необычным свиданием.

На десерт — "фотострип"

После того как вы оба оказались достаточно „разогреты“ пикантными текстами и откровенными аудио, пришло время и для соблазнительных фотографий.

Комментарий специалиста: „Интимное фото — это целое искусство, — предупреждает Виталий АЗУРОВ. — Не думайте, что достаточно просто сфотографировать себя в зеркале без одежды. Может, для первого раза такой снимок и „сойдет“, а вот что дальше?

Включайте фантазию. Многим нравится идея с „фотостриптизом“. Сделайте серию фото, на каждом из которых вы постепенно избавляетесь от одного из предметов гардероба. Намного интереснее будет, если начнете играть вдвоем. Пусть партнер выбирает, что из одежды вам снять в очередной раз. Также можно перемерить всё нижнее белье (отправляя, конечно же, снимки) и выбрать самое красивое, на вкус партнера, дав обещание провести ночь именно в этом. Интересны и „тематические“ фото.

Сейчас, когда времени у вас достаточно, из подручных материалов можно сделать даже костюм Серого Волка или Красной Шапочки. Ну а дальше — вместе пофантазировать над развитием сюжета. Главное при подготовке кадра — позаботиться о фоне. Иначе вместо того чтобы увидеть немного обнаженного тела и „завестись“, ваша вторая половинка начнет рассматривать гору несвежих простынок на заднем плане, гладильную доску или старые обои“.

Не свети лицо в Сети

Даже если вы давно в отношениях со своим партнером, стоит соблюдать осторожность. Неприятные истории на тему о том, как интимная переписка „улетала в Сеть“ на всеобщее обозрение, случались даже у звезд. В свое время откровенные снимки Дженнифер Лоуренс Рианны порадовали многих мужчин всего мира. Поэтому важно помнить о „цифровой безопасности“.

Отправляя сексуальное фото, позаботьтесь о том, чтобы в кадр не попало ваше лицо. Какими бы откровенными не были снимки, всегда можно будет „откреститься“, заявив, что это не ваше фото. Эротическая переписка — личное дело двух партнеров. Не отправляйте игривые сообщения сразу нескольким людям — вы рискуете перепутать имена или вовсе случайно отправить сексуальное фото начальнику. Он явно будет не рад. Не начинайте интимную переписку с новыми друзьями с сайта знакомств. Каким бы близким по Сети не было ваше общение, определить, что за человек перед вами, можно только после личных встреч и не одного месяца знакомства. Комментарий специалиста: Все, что оказалось в Интернете, рано или поздно может стать доступно большому количеству пользователей, — напоминает Виталий АЗУРОВ. — Поэтому к эротическим играм надо подходить не только с фантазией, но и с умом. Есть несколько важных правил, соблюдая которые вы сможете себя обезопасить.

Для самых отчаянных

Если переписка распалила ваше воображение до максимума, срываться и бежать в ночь к партнеру, напрочь забыв о режиме самоизоляции, не стоит. Благодаря достижениям цифровых технологий страстная ночь может случиться, даже если вы не вместе.

Комментарий специалиста:

»Есть определенный термин, обозначающий интимные отношения при помощи виртуальной сети — «вирт», — рассказывает Виталий АЗУРОВ. — При этом два человека в режиме «онлайн» показывают друг другу части тела и разговаривают. Для таких «свиданий» вам потребуется ноутбук с камерой (или просто камера, которая подключается к компьютеру), наушники и хорошее интернет-соединение. Если нет соответствующих девайсов, заменой смогут послужить даже видеозвонки в любом из мессенджеров. Виртуальные встречи могут принести не меньше радостных моментов, чем настоящие. Главное — дать волю эмоциям. Заранее подготовьте помещение — включите тихую музыку, приглушите свет. Позаботьтесь об интимной атмосфере. Далее ведите себя, как на настоящем свидании. Не стоит садиться перед монитором с камерой сразу без одежды, это может и рассмешить, и немного шокировать партнера. Начните с доверительных разговоров, а далее постепенно переходите к «видеостриптизу». Границы его вы должны сами почувствовать. Можно и вовсе сыграть в какую-нибудь игру, даже в карты, «на раздевание».

Главное — помните, карантин не продлится вечно, рано или поздно этот сложный период закончится, и вы снова сможете встретиться и крепко обнять друг друга.