Как карантин повлиял на сексуальную жизнь

Пандемия коронавируса значительно изменила наше существование. Постоянное нахождение пары в одном помещении не может не сказаться на взаимоотношениях, включающих сексуальную связь, о которой и пойдет речь в данной статье. "Рамблер" приводит результаты исследований ученых из разных стран, опубликованные на сайте PsyPost.

Исследование китайских ученых основывается на онлайн-опросе 459 участников от 18 до 45 лет, среди которых 270 мужчин и 189 женщин. Респонденты отвечали на вопросы еще в середине марта, когда КНР находилась на строгом карантине.

Анализ данных показал, что у каждого четвертого опрошенного отметилось снижение либидо, в то время как у 18% мужчин и 8% женщин возросло сексуальное желание. Порядка 37% респондентов рассказали о снижении половой активности, а 32% мужчин и 39% женщин заметили ослабление сексуального удовлетворения. Такое воздействие, по мнению ученых, могло оказать отсутствие возможности более раскованного сексуального поведения.

Другой онлайн-опрос, проведенный исследователями из Индии, Непала и Бангладеш среди 120 участников, состоящих в браке, свидетельствует о том, что меньше половины респондентов (45%) отметили влияние пандемии на сексуальную жизнь.

Порядка 3.3% участников сообщили о более насыщенной интимной жизни (вместо одного раза в неделю они стали заниматься сексом больше 5 раз). В то же время 50% опрошенных заявляют об усилении эмоциональной связи со второй половинкой во время карантина.