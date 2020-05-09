Мясников назвал опасность на самоизоляции

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня во время самоизоляции. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

По его словам, в нынешних условиях у людей сбился распорядок дня, многие перестали соблюдать режим сна, следить за своим питанием и заниматься спортом.

"И сейчас, по определению, нас ждет волна и ожирения, и диабета, и гипертонии, психических заболеваний, болезней, связанных с алкоголем", — считает Мясников.

Доктор отметил, что гормоны в организме вырабатываются согласно биологическим часам — циркадным ритмам, и главный циркадный ритм — это режим сна.

Так, нежелательно вставать слишком поздно или слишком рано. Лучше всего вставать каждый день в определенное время, например в семь утра.

Кроме того, необходимо принимать пищу в одно время и регулярно заниматься спортом.