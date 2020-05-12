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Опасности, подстерегающие вас в собственном доме 

Мира Маркина 8 часов назад
Опасности, подстерегающие вас в собственном доме
Фото: depositphotos.com
Самоизоляция дома — лучший способ избежать заражения коронавирусом. Однако не стоит забывать о том, что даже в квартире многих из нас подстерегают опасности. Какие именно? Расскажет "Рамблер".

Пыль

Согласно нескольким исследованиям, во время пандемии люди стали гораздо чаще убираться дома. Но несмотря на это, пыль ежедневно продолжает оседать на поверхностях. Она состоит из уличной грязи, отмершего эпителия кожи, частичек волос, шерсти, бактерий и микроорганизмов, в числе которых — пылевые клещи. Попадая в легкие, пыль может провоцировать аллергию и проблемы с дыханием.

Постоянное пребывание перед монитором

Работа за компьютером, просмотр фильмов и видеоигры — все это негативно сказывается на состоянии ваших глаз. Когда вы смотрите в экран, то моргаете гораздо реже, что приводит к сухости и раздражению глаз. Вреден и свет дисплея, — он способствует утомляемости. Чтобы избежать этих негативных последствий, необходимо делать упражнения для глаз, а также выбирать досуг, не подразумевающий использование электронных девайсов.

Сухой воздух

Чтобы пребывание дома было более комфортным, необходимо поддерживать уровень влажности в квартире, — с этим может помочь увлажнитель воздуха. Кроме того, следует принимать душ два раза в день, пить больше воды и пользоваться увлажняющим кремом. Пренебрежение этими правилами может привести к проблемам с дыханием, раздражению слизистых глаз и носа, а также ухудшить течение астмы.
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