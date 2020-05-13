Девушка сшила защитные маски из бюстгальтера

Несмотря на опасность заболеть коронавирусом, некоторые не отказываются от желания пожениться.

В группе that’s it, I’m wedding shaming («Вот и все, я позорюсь на свадьбе») в Facebook публикуют порой смешные, а порой шокирующие свадебные наряды. На этот раз одна из пользователей поделилась самодельными защитными масками, которые она приготовила для свадьбы своего племянника.

Facebook

На первый взгляд маски выглядят вполне прилично. Аксессуар для невесты выполнен из кружева, а маска для жениха имитирует смокинг. Тем не менее, в них подписчики увидели бывшие бюстгальтеры.

«Она что сделала маски… из лифчиков?», «По-моему, это бывшие чашечки от бра», «Мне кажется, это лифчики, и это так неловко»,

— подписчики группы не оценили самодельные маски и высмеяли их.

А как тебе эти свадебные аксессуары?