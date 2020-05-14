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«Приехала полиция, повязала мамаш и детей» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Стримерша Карина, проживающая в Италии, рассказала, как в стране борются с нарушителями карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«Так как дом был большой, моими соседями оказались несколько семей южных итальянцев, с «яжматерями» во главе (в Италии матриархат) и достаточно далёких от любого проявления эстетики. Поэтому, как только становилось более-менее тепло и солнечно, садик переполнялся тупящими в телефоны мамашами и безнадзорно бегающими детьми, вытаптывающими газоны, клумбы и прочие элементы садика.
Всё это сопровождалось сатанинским детским воем, помноженным на акустику сада, следить за ними было некому, т. к. мамка в телефоне втыкает в «Инстаграм». Ребёнок мог встать посреди двора и просто начать орать в воздух. Эхо же, прикольно. Детский рёв был слышен даже за наглухо закрытыми окнами и ставнями. В общем, дурдом круглыми сутками.
Идти на специализированную детскую площадку в паре шагов от дома им было лень. Уговоры не помогали. Были ссоры, скандалы, жалобы и даже иногда драки. Я часто говорила об этом на стримах. Южане продолжали пастись в саду.
И вот случился карантин. Если вы думаете, что южане образумились и ушли из садика, — вы ошибаетесь. Всё продолжилось в таком же режиме, как и в прошлом году: мамаши сидят, дети бегают.
Но, как вы знаете, все детские площадки сейчас официально заколочены. Поэтому не могу не поделиться приятной новостью: несколько дней назад во двор приехала полиция, повязала всех мамаш и детей, выписала каждому штраф по 400 евро и разогнала всех по норам. Мелочь, но приятно», — написала она в своём «инстаграме».
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