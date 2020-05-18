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Обнаружено приносящее счастье в эпоху пандемии хобби 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Найдено приносящее счастье в эпоху пандемии хобби
Фото: Lenta.ru
Исследователи из Принстонского университета обнаружили, что занятие домашним садоводством или огородничеством делает горожан счастливее в эпоху пандемии коронавируса. Такой вывод содержится в работе «Ландшафт и городское планирование» (Landscape and Urban Planning), на которую обратил внимание деловой журнал Fast Company.
Ученые изучали влияние на самочувствие 370 жителей крупной американской агломерации Миннеаполис — Сент-Пол таких повседневных дел, как прогулки, поездки на общественном транспорте и шопинг. По ходу исследования выяснилось, что треть испытуемых в среднем полтора часа в неделю занимаются садоводством дома. У этой категории лиц был отмечен наиболее высокий уровень счастья и именно они испытывают счастье и чувство собственной значимости чаще, чем люди с другими хобби.
О высоком уровне эмоционального благополучия сообщили даже респонденты с низким уровнем дохода и одинокие люди, увлекающиеся растениеводством. По мнению одного из авторов исследования Грэма Эмброуза (Graham Ambrose), эти данные свидетельствуют о том, что в будущем власти, принимая решения о поддержке тех или иных перспективных проектов, должны уделять больше внимания домашнему садоводству, поскольку оно вносит вклад в развитие городов и появление на рынке качественных продуктов.
«Зачем тратить деньги на реабилитационные центры, когда достаточно немного земли и совочка? Сажайте»,
— заключили в Fast Company.
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Карантин , Другое , Принстонский университет
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