Среди заболевших коронавирусной инфекцией есть немало известных по всей стране людей. Среди них актеры, политики, певцы. Недавно о положительном тесте на COVID-19 рассказала популярная телеведущая Мария Ивакова , которую зрители полюбили со времен "Орла и решки".

"Все мои тесты на COVID-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию…", — написала она в своем Instagram.

@maria_ivakova

Интересно, что девушка в момент заражения участвовала в шоу "Танцы со звездами", где ее партнером был Евгений Папунаишвили

@maria_ivakova

Однако ни у него, ни у возлюбленного Марии, актера Никиты Ефремова , коронавирус не подтвердился.

Как так получилось пока непонятно, и девушка даже не предполагает, где могла подцепить вирус. Однако ближайшее время участвовать в шоу и выходить на улицу на не сможет.

При этом девушка объясняет, что ее состояние во многом напоминает грипп.

"Чувствую себя хорошо, временами бывает слабость и я ухожу спать (иногда сон достигает по 14 часов в сутки). Обоняние возвращается сразу после сна, а потом опять пропадает. Температуры нет. В целом, все это напоминает вялотекущий грипп. Общалась с некоторыми своими друзьями, которые перенесли вирус, у них было немного тяжелее: с температурой, больницей и т.д., но все они выздоровели. Так что, без паники, она иммунитету точно не помогает. ", — рассказала она.

Стоит отметить, что лечащий врач посоветовал ей убрать сахар, "потому что вирус прежде всего питается им". При этом телеведущая для поддержания иммунитета по совету врача пьет магний, цинк, витамины D и С.

Мария рассказала, что уже получила первый отрицательный тест на коронавирус. Симптомы болезни прошли у нее за 9 дней. При этом девушка рассказала, что дало ей такой результат:

"Итак: — Очень много теплой жидкости. — Имбирь, мёд, лимон, клюква, можно добавить облепиху: все это перемешать и залить горячей водой. — Укол витамином D (у меня был препарат «Dibasе») единоразово внутримышечно. Доза 100 000. — «Магнесол» B2 утром — «Магнерот» 4 таблетки вечером — Свечи «Галавит» 1 утром и 1 вечером — «Панангин» 2 табл. утром и вечером — Бетулин утром и вечером — Витамин C (аскорбинка) — Ферровир (противовирусный препарат, который часто прописывают людям с ВИЧ-инфекцией). Внутримышечно по 5 мл 2 раза в день. Укол очень болезненный, особенно если напряжены мышцы, поэтому вводить нужно очень медленно. — Капли «Ингарол» (капала несколько дней, пока не начала колоть Ферровир)". ⠀

Важно, что лечение назначалось Марии исходя из ее состояния, поэтому перед применением лекарств следует проконсультироваться с врачом.

Особенно интересно, что за время болезни, молодой человек Марии, проживающий с ней в одной квартире, так и не заразился.