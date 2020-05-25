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Руки не для скуки: как исправить дом к лучшему 

Екатерина Ёлкина 16 часов назад
Чем заняться во время вынужденной самоизоляции, если есть свободные руки, время и желание? Гости нового выпуска "Рамблер/посиделок" точно знают ответ на этот вопрос.
Дизайнер интерьеров Ольга Полоскова и креативный продюсер INMYROOM TV Ника Шульженко поделились идеями, как преобразить пространство подручными средствами, с чего начинать любой ремонт, можно ли увеличить маленькую квартиру и где найти место для всего, почему не стоит хранить хлам на балконе и как распрощаться с бесполезными вещами, которые занимают место, но не приносят радости.
Все желающие смогут получить бесплатную консультацию в период самоизоляции у Ольги Полосковой через Telegram: @PoloskovaOlga, а вдохновение и новые идеи можно найти на сайте INMYROOM или странице в Instagram.
В предыдущем выпуске "Рамблер/посиделок" астролог Василиса Володина рассказала, что не так с 2020 годом, почему он похож на 1917 и когда все это закончится, а также стоит ли опасаться семи затмений, как скоро удастся победить коронавирус и что ждет Россию в 2025 году.
Женский форум
Карантин , Василиса Володина
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