Руки не для скуки: как исправить дом к лучшему 

Чем заняться во время вынужденной самоизоляции, если есть свободные руки, время и желание? Гости нового выпуска "Рамблер/посиделок" точно знают ответ на этот вопрос.

Дизайнер интерьеров Ольга Полоскова и креативный продюсер INMYROOM TV Ника Шульженко поделились идеями, как преобразить пространство подручными средствами, с чего начинать любой ремонт, можно ли увеличить маленькую квартиру и где найти место для всего, почему не стоит хранить хлам на балконе и как распрощаться с бесполезными вещами, которые занимают место, но не приносят радости.

Все желающие смогут получить бесплатную консультацию в период самоизоляции у Ольги Полосковой через Telegram: @PoloskovaOlga, а вдохновение и новые идеи можно найти на сайте INMYROOM или странице в Instagram