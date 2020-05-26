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Можно ли на самом деле ходить в магазины без масок 

Мира Маркина 26 мая 2020
Можно ли на самом деле ходить в магазины без масок
Фото: depositphotos.com
С введенным режимом самоизоляции на фоне пандемии коронавируса многие торговые точки установили новые правила посещения супермаркетов. В частности, некоторые не пускают покупателей внутрь, если последние не надели маски. Насколько это законно, и может ли человек не следовать установленным правилам? Разбирался "Рамблер".
Вне зависимости от того, какие предупреждения висят на входе в магазин, зайти в него без маски можно. Данные предупреждения носят лишь рекомендательный характер. Вдобавок к этому торговые точки не имеют права ограничивать в магазине присутствие покупателей, нарушающих масочный режим.
Выгнать клиентов без масок сотрудники магазина также не могут. Это касается и охранников: в соответствии с законом "О частной детективной и охранной деятельности" они могут применять физическую силу только для самообороны и для предотвращения преступления.
Многие посетители, пришедшие в супермаркет без масок, жалуются на то, что кассиры отказывают им в обслуживании. Действительно, согласно рекомендациям Минпромторга, если посетитель магазина не соблюдает масочный режим, сотрудники имеют право отказать ему в обслуживании. Однако это противоречит статье 426 ГК РФ, в котором сказано, что лицо, осуществляющее торговлю, должно предоставлять услугу каждому, кто к нему обратится.
При этом, несмотря на то, что магазины не имеют права отказывать в обслуживании человеку без маски, они могут доложить о нарушении масочного режима сотрудникам правоохранительных органов. А те, в свою очередь, могут выписать штраф: в Москве и Подмосковье штраф за появление без маски в общественных местах составляет 4000 рублей.
Таким образом, вы вполне можете прийти в магазин без маски, зная о том, что продавцы обязаны вас обслужить. Но вместе с тем, следует помнить о том, что вы рискуете получить штраф, если сотрудники магазина обратятся в полицию. Кроме того, ношение маски — одна из мер предосторожности, которая может помочь остановить пандемию, поэтому специалисты рекомендуют использовать данное средство защиты в общественных местах.
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Карантин , Минпромторг , МВД
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