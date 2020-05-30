Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вернулась из подпольной парикмахерской с пневмонией»: история долгой борьбы с COVID-19 

Диана Товсепова 16 часов назад
«Вернулась от подпольного парикмахера с пневмонией»
Фото: depositphotos.com
Россияне продолжают сталкиваться с тяготами "ковидной" жизни и делятся своими историями в Сети. "Рамблер" разбирался в истории долгой борьбы с коронавирусом от женщины, которая устала сидеть на самоизоляции.
Как рассказала москвичка, во время первых заражений в столице она вернулась из-за границы и честно просидела на карантине 14 недель. Сразу же после этого объявили режим самоизоляции.
"Конечно, я устала сидеть взаперти. Да, и деньги имеют свойство заканчиваться. Я встретилась с несколькими клиентами, съездила покрасить волосы в подпольную парикмахерскую. В период самоизоляции, чтобы как-то прожить мастера стали принимать на дому.
Вскоре у меня пропал вкус и запах, появился насморк. Я не придала этому значения. Так было пару дней. ", — рассказывает женщина.
Дальше болезнь развивалась быстро: несбиваемая температура 38,5 °C, озноб, ломки и боли в суставах.
Буквально за пару дней заболели ее дочь и муж, а уже на шестой день после проявления первых симптомов выяснилось, что у супругов двусторонняя пневмония с поражением легких в 25%. Однако семья решила проходить лечение дома под удаленным присмотром врачей. После антибиотиков врачи выписали популярный против COVID-19 противомалярийный препарат.
"У меня страшная рвота от малярийного препарата, у семьи тошнота. Кашель приступами ночью, температура 40. Не сбивается. Лихорадка. Ломает. Однажды 20 лет назад врач «скорой помощи» мне сказала: «Если у вас держится температура 40 и ничего не помогает, вставайте под ледяной душ и стойте! Поможет! 40 обязательно надо сбить. Это опасно». Мы по очереди стоим под ледяным душем. Парацетомол, терафлю не помогают. Мы с мужем чувствовали настолько себя плохо, что попросили друг у друга прощения за все и попрощались на всякий случай. Дочери стало получше, её 37,5 казались невероятным облегчением…", — вспоминает она.
Через неделю бессонных ночей, приступов кашля и высокой температуры мужа женщины увозят в больницу с уже 50% поражения легких.
К 19 дню женщине приходит первый отрицательный тест на коронавирус, но ей все равно очень тяжело дышать.
"Вызвала врача, умоляю дать направление на КТ: "С моими легкими что-то не так! Я не могу дышать". "Это у вас психическое. Вам кажется. Пневмония не прослушивается", — пишет женщина.
Сейчас семья все еще борется с болезнью.
"В заключении хочу сказать, что муж по-прежнему находится в больнице. У него только вчера нормализовалась температура. Болезнь настолько нас изменила, что учитывая статьи о том, что можно заболеть второй раз, мы никогда и нигде не бываем без маски и перчаток, и дезинфицируем все, к чему мы прикасаемся.
Возможно, это паранойя, но тот кошмар, который мы пережили повторить однозначно не хочется. Я до сих пор сильно кашляю. Мы с дочкой задыхаемся, поднимаясь на третий этаж. По окончании всей этой истории нас еще ждет долгий путь реабилитации легких…", — делится измученная женщина.
Видео дня. Вещи, которых не должно быть в квартире у женщины
Женский форум 1
Карантин , Мужская измена
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Почему мужчины «теряют» голову от женской груди
Почему мужчины «теряют» голову от женской груди
Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов
Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов
Шесть самых смелых женских фантазий в постели
Шесть самых смелых женских фантазий в постели
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
10:22
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
Любовь
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
09:36
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
Звёзды
Названо самое полезное молоко
06:11
Названо самое полезное молоко
Еда Здоровье
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
02:38
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
Психология
Пригожину отправили гуманитарную помощь
02:29
Пригожину отправили гуманитарную помощь
Звёзды Другое
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
20:07
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
Еда Здоровье
Какие модные тренды продиктовал коронавирус
03:06
Какие модные тренды продиктовал коронавирус
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение