«Вернулась от подпольного парикмахера с пневмонией»

Россияне продолжают сталкиваться с тяготами "ковидной" жизни и делятся своими историями в Сети. "Рамблер" разбирался в истории долгой борьбы с коронавирусом от женщины, которая устала сидеть на самоизоляции.

Как рассказала москвичка, во время первых заражений в столице она вернулась из-за границы и честно просидела на карантине 14 недель. Сразу же после этого объявили режим самоизоляции.

"Конечно, я устала сидеть взаперти. Да, и деньги имеют свойство заканчиваться. Я встретилась с несколькими клиентами, съездила покрасить волосы в подпольную парикмахерскую. В период самоизоляции, чтобы как-то прожить мастера стали принимать на дому.

Вскоре у меня пропал вкус и запах, появился насморк. Я не придала этому значения. Так было пару дней. ", — рассказывает женщина.

Дальше болезнь развивалась быстро: несбиваемая температура 38,5 °C, озноб, ломки и боли в суставах.

Буквально за пару дней заболели ее дочь и муж, а уже на шестой день после проявления первых симптомов выяснилось, что у супругов двусторонняя пневмония с поражением легких в 25%. Однако семья решила проходить лечение дома под удаленным присмотром врачей. После антибиотиков врачи выписали популярный против COVID-19 противомалярийный препарат.

"У меня страшная рвота от малярийного препарата, у семьи тошнота. Кашель приступами ночью, температура 40. Не сбивается. Лихорадка. Ломает. Однажды 20 лет назад врач «скорой помощи» мне сказала: «Если у вас держится температура 40 и ничего не помогает, вставайте под ледяной душ и стойте! Поможет! 40 обязательно надо сбить. Это опасно». Мы по очереди стоим под ледяным душем. Парацетомол, терафлю не помогают. Мы с мужем чувствовали настолько себя плохо, что попросили друг у друга прощения за все и попрощались на всякий случай. Дочери стало получше, её 37,5 казались невероятным облегчением…", — вспоминает она.

Через неделю бессонных ночей, приступов кашля и высокой температуры мужа женщины увозят в больницу с уже 50% поражения легких.

К 19 дню женщине приходит первый отрицательный тест на коронавирус, но ей все равно очень тяжело дышать.

"Вызвала врача, умоляю дать направление на КТ: "С моими легкими что-то не так! Я не могу дышать". "Это у вас психическое. Вам кажется. Пневмония не прослушивается", — пишет женщина.

Сейчас семья все еще борется с болезнью.

"В заключении хочу сказать, что муж по-прежнему находится в больнице. У него только вчера нормализовалась температура. Болезнь настолько нас изменила, что учитывая статьи о том, что можно заболеть второй раз, мы никогда и нигде не бываем без маски и перчаток, и дезинфицируем все, к чему мы прикасаемся.