Как COVID-19 изменил отношение россиян друг к другу

Социологи Высшей школы экономики проанализировали 2012 ответов респондентов по телефону, выяснив, как изменилась степень доверия россиян друг к другу во время пандемии коронавируса. "Рамблер" приводит результаты исследования, опубликованные на сайте научно-образовательного портала IQ.

Столкнувшись с проблемой, россияне по сравнению с 2019 годом стали доверить своим согражданам больше: 23% против 26% в этом году. Притом только 30% участников считает, что уровень доверия снизился.

На вопрос, касающийся доверия ближнему окружению, 75% россиян высказалась положительно, в то же время за 2019 год только 67% ответили так же. Отмечается, что в 2012 году лишь 58% респондентов придерживались такой точки зрения.

Согласно опросу, более 60% респондентов настроены помочь незнакомым людям, оказавшимся на самоизоляции, деньгами, вещами и личным участием. А каждый четвертый (26%) уже имел такой опыт.

В то же время большинство участников (76%) считает, что в текущей ситуации гражданам должны помогать государственные службы, однако настоящую отдачу замечают только 23% людей.

Согласно данным ВЦИОМ, пандемия не заставляет россиян унывать: 81% граждан счастливы в той или иной степени, хотя в 2019 году показатель составлял 86%.