Названы самый популярный алкоголь россиян в изоляции

Самым продаваемым алкогольным напитком в России в период самоизоляции оказалось пиво. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании "Такском", сообщает RT.
На втором месте оказалось вино, на третьем — водка. Следом идут сидр и коньяк.
В целом, продажи алкогольных напитков с марта по май упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Шампанское стали покупать реже на 33%, текилу — на 30%, водку — на 26%. Только сидр стали покупать на 3% чаще.
Всего было проанализировано более 18 миллиардов кассовых чеков.