Что нельзя делать сразу после отмены самоизоляции

Да, всем нам хочется скорее вернуться к прежней докарантинной жизни. Но в этих случаях лучше не торопиться.

Ограничений, связанных с самоизоляцией, становится все меньше, но люди продолжают заражаться и болеть. А значит, осторожность пока не повредит.

С чем лучше быть осторожнее?

Большие семейные мероприятия

Конечно, за эти странные весенние месяцы мы соскучились и по близким, и по юбилеям, и по годовщинам, и просто по посиделкам несколькими поколениями сразу. И меньше всего сейчас хочется встречаться в формате «маска — социальная дистанция — обнимать не буду».

Но именно из соображений заботы о близких, особенно о пожилых или с хроническими заболеваниями, лучше выбирать камерные мероприятия с соблюдением правил безопасности.

Планирование поездок

Как правило, региональные власти держат руку на пульсе и корректируют правила пребывания в зависимости от статистики по заболевшим. И если она изменится не в лучшую сторону, они вполне могут ввести карантин для вновь прибывших или отложить открытие музеев, парков и кафе.

А значит, летние планы придется стремительно корректировать.

Стоит подождать хотя бы месяц!

Походы по магазинам

На интернет-доставку вынужденно перешли даже те, кому было жизненно необходимо потрогать и рассмотреть товар со всех сторон. Сейчас, когда магазины и торговые центры приоткрывают свои двери, очень хочется устроить шопинг, как в старые добрые времена. Но перед этим просто представьте, сколько человек прикасалось к флакону духов, который вы хотите рассмотреть, или мерило футболку.

Ношение маски «для галочки»

По поводу пользы и вреда ношения масок существуют разные точки зрения. Но в одном специалисты согласны: видавшая виды и потерявшая свежесть маска, извлекаемая из сумочки «чтобы не оштрафовали» или «в магазин зайти», является рассадником вирусов.

И даже если среди них не окажется COVID-19, пользы организму это не принесет.

Так что, используя маску, будь то по велению сердца или для соблюдения правил, не забывайте вовремя ее менять.

Посещение «салонов красоты» на дому

Открытие парикмахерских и маникюрных кабинетов многие подсознательно восприняли как зеленый свет на проведение процедур в любых условиях.

Но если во вновь открытых салонах и кабинетах соблюдаются правила безопасности и регулярно проводится дезинфекция, то мастера, принимающие клиентов на кухне собственной квартиры, вряд ли могут гарантировать качественную обработку. Особенно, если в квартире проживает еще несколько человек.