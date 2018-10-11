Муж уличил жену в измене, увидев на панораме улицы

Муж уличил жену в измене с помощью Google Maps

Житель города Лима в Перу развелся с женой после того, как обнаружил ее, обнимающуюся с другим мужчиной, на Google Maps. Об этом пишет The Mirror.

Выстраивая маршрут, супруг разглядел на трехмерной панораме лежащего на скамейке мужчину, чья голова лежала на коленях женщины. Несмотря на то, что лица парочки были автоматически замазаны, муж узнал жену по одежде.

Снимок был сделан в 2013 году в районе местной достопримечательности «Мост вздохов» (Puente de los Suspiros de Barranco). Под давлением «доказательства» женщина призналась в неверности, и пара рассталась.

14 сентября сообщалось о странной фотографии «расчлененных» влюбленных на Google Maps. На снимке видно, что мужчина и женщина сидели на полотенцах, разложенных на песке. В момент, когда специальные камеры с автомобиля Google зафиксировали их, они целовались. Однако панорамная фотография склеилась неправильно, в результате чего изображение получилось нереалистичным.